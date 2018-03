Tomas Pettersson: - Velkommen tilbake, Johaug

Den svenske skikommentatoren Tomas Pettersson ser frem til å ha Therese Johaug tilbake i langrennssporten.

Expressens skikommentator, Tomas Pettersson, har vært blant Therese Johaugs største kritikere under den norske skistjernens dopingdom.

Nå snur han imidlertid.

- Du trengs. Du er unnskyldt, Johaug, skriver Pettersson i en kommentar hos Expressen søndag.

Han er krystallklar på at Johaug skal tas imot med åpne armer når hun vender tilbake til verdenscupen etter å ha sonet ferdig sin utestengelse.

- Therese Johaug har fått massiv kritikk for det som førte til en 18 måneder lang dopingutestengelse. Ikke minst i Sverige. Ikke minst blant annet av meg selv, skriver Pettersson videre.

Under tittelen «Therese Johaug skal ikke hånes» er han klar på at det nå er tid for å legge dopingdommen bak seg, og heller ønske Johaug velkommen tilbake.

KOMMENATOR: Tomas Pettersson fra Expressen ønsker Therese Johaug tilbake til skisporten.

- Straffen på 18 måneder var tøff, uten at det var urimelig. Og når den nå er ferdigsonet, så finnes det ingen som helst grunn til å fortsette å kritisere, håne og stille spørsmål ved Therese Johaug.

- Tvert imot. Er det noe skiverdenen trenger neste sesong, så er det nettopp Therese Johaug, skriver Expressen-kommentatoren.

Han fortsetter med å peke på at flere av sportens profiler legger opp etter verdenscupavslutningen i Falun. Kikkan Randall, Aino Kaisa Saarinen og Anna Haag er blant utøverne som nå sier stopp. I tillegg hinter Pettersson til at det også kan være slutt for Marit Bjørgen og Justyna Kowalczyk.

- Det kommer til å bli tomt uten dem. Betydelig mer profilløst. Så velkommen tilbake, Therese Johaug. Du trengs. Og du er unnskyldt, avslutter Pettersson.

