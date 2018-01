Tour de Ski-fellesstarten gjennomføres i alternativ løype

Uværet som har herjet de siste dagene førte til endringer i Tour-løypa.

OBERSTDORF / OSLO (Nettavisen): Etter et lengre krisemøte med arrangøren har FIS kommet frem til at de vil gjennomføre 10 og 15 kilometer fellesstart som planlagt.

Det kommer fram i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Falla reiser hjem

FIS opplyser imidlertid i pressemeldingen at de vil benytte seg av en annen løype i Oberstdorf.

- Grunnet skadene på den planlagte løypen, forårsaket av det voldsomme været, blir en annen konkurranseløype tatt i bruk, noe som resulterer i en noe redusert etappe, heter det i pressemeldingen fra FIS.

Avgjørelsen om ikke å gjennomføre sprinten torsdag, betyr at sprintspesialist Maiken Caspersen Falla reiser hjem fra Tour de Ski.

Kvinnenes fellesstart starter 10.15 torsdag, mens herrene starter en time senere.

Farlige forhold

Kraftig vind, regn, lyn og torden førte til slutt at juryen valgte å avlyse den fjerde etappen av Tour de Ski.

Onsdagens klassiske sprint i Oberstdorf ble nemlig farlig for utøverne da reklameskilt og andre gjenstander fløy inn i sporet. Etter at kvinnene hadde gjennomført en dramatisk prolog valgte FIS å avlyse hele rennet.

I onsdagens oppvarmingsløype, løypen som etter planen skal brukes på torsdagens 10- og 15-kilometer, gikk det enda mer dramatisk for seg.

En rekke store grantrær veltet nemlig over løypen og knuste blant annet en platform som brukes av kameramenn i forbindelse med TV-produksjonen. Grantrærne lå fortsatt i løypen da Nettavisen var der onsdag ettermiddag.

Etter avlysningen åpnet FIS for at sprinten kunne bli flyttet til torsdag, og at man med det som utgangspunkt gjorde eventuelle øvrige nødvendige endringer i Tour de Ski-programmet. Det blir det altså nå ikke noe av.

