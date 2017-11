Tre nordmenn kjemper om pallplassering i slalåmrennet

Henrik Kristoffersen er på tredjeplass.

Henrik Kristoffersen ligger på tredjeplass etter første omgang i herrenes verdenscupåpning i slalåm i finske Levi på søndag.

Nordmannen er 18 hundredeler bak britiske Dave Ryding, som leder rennet etter første omgang. Tyske Felix Neureuther ligger på andreplass, fire hundredeler foran Kristoffersen.

- Det ser greit ut. Jeg har ikke alt for mye å utsette på ting. Det er et par småfeil her og der før hengkanten, sier Kristoffersen til NRK etter sin gjennomkjøring.

- Blir et bikkjeslagsmål

Bak de tre på topp er det et lite sprang ned til Marcel Hirscher på fjerdeplass, som ligger 46 hundredeler bak den britiske lederen. På plassene bak er det imidlertid svært tett, og flere nordmenn som kjemper om en pallplassering.

Fra startnummer 23 kjørte Sebastian Foss-Solevaag seg inn til en foreløpig åttendeplass, 67 hundredeler bak Ryding. Tre hundredeler bak ham, på tiendeplass, følger Leif Kristian Nestvold-Haugen, som snek seg inn på topp ti-lista etter første omgang fra startnummer 21.

- Det blir et bikkjeslagsmål her i Levi, sier Nestvold-Haugen til NRK før den andre omgangen.

- Det var vanskelig, for du må gi vanvittig gass, også er det mye terreng på toppen, forklarer han for statskanalen.

92 startende

Etter alt å dømme blir også Jonathan Nordbotten å finne i andre omgang i Levi. Han er 86 hundredeler bak Ryding på toppen av lista, og da 30 løpere hadde kjørt befant han seg på 17.-plass.

Det er hele 92 startende i alpinistenes verdenscupåpning i Finland, og første omgang er i skrivende stund ikke ferdig. Den andre omgangen starter klokken 13.

Har du sett denne?

Mest sett siste uken