Treneren i villrede over Bjørndalens skyting

Skytetrener Siegfried Mazet forsto lite av hvorfor Ole Einar Bjørndalen bommet to ganger på liggende skyting under onsdagens 20 kilometer i Ruhpolding.

Bjørndalen hadde startet rennet bra med brukbar fart i sporet og to fulle hus på standplass. Så kom den andre liggende skytingen som kostet ham en topp-10-plassering og kanskje en OL-plass.

- Jeg forstår ikke helt hvorfor han skjøt slik. Det kan jeg ikke forklare dere, sier Mazet mens han viser de norske journalistene skytetavla fra Bjørndalens tredje besøk på standplass.

Den viser at han satte de tre første skuddene midt i blinken, mens de to neste havnet et stykke under.

- Skjønner ikke



Heller ikke Bjørndalen selv hadde en forklaring på bomskuddene.

- Det var to lave skudd som jeg ikke helt kan skjønne. Jeg kan ikke forklare hvorfor det skjedde. Det kan være at jeg fikk et pulsslag. Det er det eneste jeg kan tenke meg nå, men jeg har ingen forklaring på det, sa han.

Mazet skal sammen med landslagstrener Egil Kristiansen og konstituert idrettssjef Per Arne Botnan plukke ut Norges herrelag til OL. Det er høyst usikkert om Bjørndalen kniper en av de tre plassene bak Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø og Emil Hegle Svendsen.

- Ingen referanser



Selv tror skiskytterveteranen, som overrasket med OL-gull på sprinten i Sotsji i 2014, at han kan komme i form til OL.

Problemet er at han har 18.-plass som beste resultat denne sesongen.

- Tidligere sesonger har han hatt noen veldig bra resultater, og noe litt lavere. Men denne sesongen har han ingen gode referanser som vi kan bruke. Det er tøft, sa Mazet.

- Må skje på «goodwill»



NRKs eksperter og kommentatorer, var på sin side ganske sikre i sin sak når det gjelder hvorvidt Bjørndalen kommer med til OL.

- Skal denne mannen til OL, må det skje på litt «goodwill» og gamle meritter. Han er en mesterskapsløper av rang og viser stigende form, men det er et stykke opp til de aller beste for Ole Einar Bjørndalen, kommenterte Andreas Stabrun Smith på NRK.

Han fikk støtte av ekspertkommentator Ola Lund.

- Han skjøt skjøt seg nesten ut av den diskusjonen med den serien der nå, tør jeg påstå, kommenterte skiskytterekspert Ola Lunde på NRK etter den tredje skytingen.

Franske Martin Fourcade vant onsdagens 20-kilometer suverent, mens Ondrej Moravec fra Tsjekkia tok andreplassen. Johannes Thingnes Bø ble nummer tre.

