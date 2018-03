De norske hopperne utklasset konkurrentene igjen.

VIKERSUND/OSLO (Nettavisen): Robert Johansson, Andreas Stjernen og Daniel André Tande sikret trippel norsk i Vikersund, søndag.

Johansson vant etter en strålende andrehopp på hele 246 meter.

- Det er helt utrolig, kommenterte NRK-kommentator Christian Nilssen etter Johanssons sistehopp.

Stjernen fulgte opp, og ble nummer to. Tande sikret tredjeplassen.

- Det var fantastisk å gjøre dette i Vikersund. Det har vært en super helg for meg. Jeg er veldig glad, sier Johansson til arrangøren etter at seieren var i boks.

Forrige gang det ble trippel norsk i et verdenscuprenn var i 1982. Dermed er søndagens trippel noe som ikke har skjedd på 36 år.

Les også: Hoppstjernen tatt på senga av norsk hemmelighet

Fornøyd Stöckl

Landslagstrener Alexander Stöckl var en stolt mann etter en ny fantastisk norsk dag i hoppbakken.

- Jeg har den beste jobben i verden, synes jeg. Jeg trener verdens beste lag, det er på hjemmebane og de tar tredobbel seier. I tillegg skjer det i verdens største hoppbakke, sier Stöckl til Nettavisen.

GLAD: Hopptrener Alexander Stöckl var fornøyd med eget lag i Vikersund.

Norges landslagstrener skryter av Johansson som søndag tok sin første verdenscupseier og sikret 2. plassen i Raw Air sammenlagt.

- Han har blitt bedre og bedre teknisk, spesielt på hoppkanten. Han er også god til å fly. Selvtilliten hans har økt med gode resultater den siste tiden. Han ser han har mulighet til å slå verdens beste hopper Kamil Stoch, det klarte han i dag, forteller Stöckl.

- Robert har vært ydmyk nok til forstå at det må jobbes beinhardt. Det har han gjort i mange år og det gjør han fortsatt. Da blir han bedre og bedre, forklarer Norges landslagstrener.

HOPPENDE GLAD: Polske Kamil Stoch ble sammenlagtvinner av RAW AIR i Vikersund søndag.

Stoch sikret to titler

Kamil Stoch hadde ikke sjanse på nordmennene, søndag. Han holdt likevel unna i sammendraget av Raw Air. Der ble Johansson nummer to og Stjernen nummer tre.

Stoch hoppet 223 meter og 237 meter i sine to hopp, søndag. Dermed vant han til slutt Raw Air med 37 poeng.

- Han viser at han er verdens beste skihopper, kommenterte NRKs Johan Remen Evensen da Stoch hoppet sitt andre hopp.

Polakken sikret også seieren i verdenscupen sammenlagt etter søndagens renn. Han strålte i målområdet etter rennet.

- Det er helt utrolig. Å vinne verdenscupen sammenlaft var mitt største mål denne sesongen, sier Stoch til NRK.

Stoch har hatt en strålende sesong, og tok også gull i storbakken i OL.

LES OGSÅ: Eksperten sjokkert av de norske hopperne: - Må gni meg i øynene

Trippel norsk etter første omgang

Allerede i den første omgangen viste de norske hopperne sine eksemplariske flyegenskaper. Laget fortsatte den fantastiske formen fra lørdagens laghopprenn, og det var trippel norsk allerede etter ett hopp, søndag.

Stjernen var aller best. 29-åringen hoppet hele 239 meter, og ledet med 2,4 poeng ned til Johansson på andreplass. Johansson hoppet 232 meter.

Tande fulgte på tredjeplass, ni poeng bak Stjernen, etter å ha landet på 231,5 meter.

Fulgte opp i finaleomgangen

De norske fulgte opp i finaleomgangen. Johansson var best av alle, og vant etter et hopp på 246 meter. Stjernen ble nummer to etter å ha hoppet 235 meter, mens Tande strakk seg til 243 meter. Det holdt til tredjeplass.

Johann André Forfang kom litt i skyggen av de tre beste nordmennene, men også han gjorde et godt renn. Forfang hoppet 224 meter i den første omgangen og 230 meter i den andre. Dermed endte han til slutt på niendeplass.

Halvor Egner Granerud imponerte også, og gjorde sitt beste skiflygingsrenn noensinne. Granerud hoppet 212,5 meter og 224 meter, og ble nummer elleve.

Anders Fannemel hoppet 215 meter i den første omgangen, men skuffet mer i andre omgang. Han fikk bare til et hopp på 200,5 meter i finaleomgangen, og ble dermed til slutt nummer 18.

Marius Lindvik skuffet i søndagens renn. Han landet på 178,5 meter i sitt eneste hopp. Det holdt ikke til noen finaleomgang.

Mest sett siste uken