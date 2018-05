Trondheim tapte kampen om ski-VM

Planica skal arrangere verdensmesterskapet på ski i 2023.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) stemte torsdag kveld i favør slovenske Planica da tildelingen av VM i 2023 ble holdt i forbindelse med FIS-kongressen i Hellas.

Slovenerne stakk av med 9 av 15 stemmer fra FIS-representantene som avgjorde hvem som skulle få arrangere verdensmesterskapet.

Det er andre gangen på rad at Trondheim taper kampen om å få arrangere VM på ski.

For to år siden søkte trønderne om å få arrangere VM i 2021, men den kampen vant tyske Oberstdorf.

Overrasket Trondheim-ordfører og VM-sjef



Trondheim-ordfører Rita Ottervik er blant dem som de siste dagene vært på plass i Hellas for å overbevise FIS-representantene til å stemme på Trondheim.

Hun forteller til Adressa som også er på plass i Hellas at hun er overrasket over at Trondheim kun fikk seks stemmer.

- Jeg er skuffet over å få det stemmetallet vi har fått nå, sier Ottervik til Adressa.

- Det er overraskende. Vi var ganske sikre på å få syv stemmer, men håpet på åtte. Nå vet vi ikke hvem som har stemt hva, men det er ikke alle som spiller med åpne kort, forklarer Ottervik.

Det er foreløpig usikkert om Trondheim kommer til å søke om å få arrangere VM i 2025, men ordføreren forteller at hun synes det vil være fornuftig å legge inn en ny søknad ved neste anledning for å få igjen for den jobben som de nå har gjort.

- Det må være vår tur neste gang, sier Ottervik.

I likhet med Ottervik var VM-sjef Guri Hetland også svært skuffet over avgjørelsen torsdag kveld.

- Jeg er overrasket over tallene. Jeg er veldig, veldig skuffet, forteller Hetland til Adressa.

OPTIMISTER TIDLIGERE I UKEN: Skipresident Erik Røste (t.v.), Marit Bjørgen og Trondheim-ordfører Rita Ottervik hadde stor tro på at Trondheim skulle få arrangere VM i 2023 tidligere denne uken.

Slovensk jubel

Det var på forhånd knyttet stor spenning til torsdagens tildeling.

Både Planica og Trondheim var sett på som to verdige kandidater, men valget falt altså til slutt på stedet som frem til nå er mest kjent for en av verdens største skiflygingsbakker.

Slovenerne har tre ganger tidligere forsøkt å få VM i nordiske grener til Planica, men har frem til nå ikke lykkes. Torsdag kunne de imidlertid endelig slippe jubelen løs.

De siste årene har Planica blitt rustet opp med både nye hoppbakker og langrennsløyper i håp om å kunne overbevise Det internasjonale skiforbundet. Forrige sesong ble det også arrangert verdenscuprenn i langrenn i det som nå blir VM-løyper i 2023.

Tilbakemeldingene fra flere av utøverne skal ha vært positive etter vinterens sesong.

Ruster opp Granåsen uansett

Også Trondheim kommune har planer om å ruste opp deres anlegg i Granåsen hvor det ble arrangert VM på ski i 1997.

Allerede før torsdagens tildeling har kommunen gjort det klart at de skal gjennomføre utbyggingen i Granåsen uavhengig om de blir VM-arrangør eller ikke.

Beregnet totalkostnad på utbyggingen skal være på cirka 900 millioner kroner, ifølge kommunen.



