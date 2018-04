Tror på blandet svensk mottakelse for Johaug

- Noen kommer til å tenke at har man blitt tatt en gang, har man det stempelet med seg, mener svensk journalist.

KALBAKKEN (Nettavisen): Therese Johaug er forberedt på skeptiske blikk fra konkurrenter og utenlandsk presse når hun er tilbake i internasjonal konkurranse fra og med neste sesong.

Onsdag denne uken hadde langrennsstjernen sonet ferdig karantenen på 18 måneder, og torsdag møtte hun pressen på Kalbakken i Oslo.

- Jeg vet hva jeg har gjort

Johaug er klar på at hun er komfortabel så lenge hun vet med seg selv at hun ikke har gjort noe galt med viten og vilje.

- Det er er sikkert mange som støtter meg og heier på meg, og så er det mange som er negative og har sine meninger om meg og det jeg har vært gjennom. Men det må jeg bare leve med. De får mene det de mener. Jeg vet selv hva jeg har gjort, sier Johaug til Nettavisen.

- Jeg har tatt straffen min og fullført den på 18 måneder. Jeg får ikke gjort noe med det og må være forberedt på at det kan komme.

- Er du redd for at det vil koste ekstra krefter hvis det blir ekstra fokus på det?

- Jeg tror at etter alt jeg har vært gjennom så blir det «dem om det». Jeg vet hva jeg har gjort og det jeg har vært gjennom. Jeg tror kanskje at jeg kommer til å avfeie det litt.

- Blandet svensk mottakelse

Til stede på Johaugs comeback-pressekonferanse på Kalbakken var også de svenske avisene Aftonbladet og Expressen.

Petra Thorén, som har dekket langrenn for Aftonbladet siden midten av 90-tallet, tror Johaug vil få en blandet mottakelse i Sverige.

- Noen kommer til å tenke at har man blitt tatt en gang, har man det stempelet med seg. Andre kommer til å tenke at hun har sonet ferdig sin straff og samtidig føle på at det hele skjedde ved en feil. Jeg tror mange også synes det skal bli kult å se henne konkurrere igjen og se hvordan Charlotte Kalla og Stina Nilsson kan klare seg mot henne, sier Thorén til Nettavisen.

TROR PÅ BLANDET SVENSK MOTTAKELSE: Petra Thorén i Aftonbladet tror Therese Johaug vil få en blandet mottakelse i Sverige når hun gjør comeback.

Thorén mener Johaugs positive dopingprøve ikke kom som noe sjokk på det svenske folk fordi Martin Johnsrud Sundby noen måneder tidligere ble dømt for brudd på dopingreglene.

- Etter Martins (Johnsrud Sundby) sak tidligere på sommeren ble det litt sånn «ja, se der. Det var noe feil med nordmennene. Vi visste det.» Jeg tror at overraskelsen ikke var like stor fordi også Martin ble utestengt tidligere.

- Kalla får bite i

Aftonbladet-journalisten er imidlertid klar på at de svenske utøverne nok først og fremst gleder seg til å konkurrere mot Dalsbygda-jenta igjen.

- Jeg tror de fleste synes det er ganske kult, Charlotte (Kalla) også. Alle er nok litt nysgjerrige og spente på å prøve seg mot henne. Det er klart hun er en tøff konkurrent om VM-medaljene.

- Det ryktes at Johaug er i kanonform. Hva tenker du om duellen mot Kalla til vinteren?

- Hun sier jo på pressekonferansen at det finnes andre ting i livet som er viktigere. Det er egentlig det beste for å kunne nå framgang, for da kan du trene helt avslappet. Hun har vært med på det verste. Det gjør at hun kan få ut hele sitt potensial, om ikke hun fikk det før dopingdommen. Dessuten har kroppen fått hvile, og jeg tror hun kommer til å være råsterk til vinteren. Det skal bli interessant å se hvordan det går gjennom en hel sesong, men Kalla får bite i hvis hun skal ha en sjanse, mener Thorén.

