Tror på verdensrekord i Vikersund etter nye endringer

Endringer i verdens største hoppbakke legger til rette for ny verdensrekord i Vikersund denne helgen.

VIKERSUND (Nettavisen): Etter å ha tatt en nærmere titt på årets versjon av skiflygingsbakken i Vikersund, tror landslagshopper Daniel-André Tande og hoppekspert Anders Jacobsen at verdensrekorden kan ryke i løpet av de neste dagene.

- Med rett mann på rett forhold så blir det verdensrekord. Det er nesten sikkert, sier Jacobsen til Nettavisen.

Stefan Kraft fra Østerrike er i dag verdensrekordholder med sitt hopp på 253,5 meter i Vikersund forrige sesong. Etter østerrikerens drømmehopp var det få som trodde at det var mulig å hoppe lenger, men før årets konkurranse er det gjort endringer i bakken.

- De har fått lov til å heve overgangen. Det gjør at de kan trekke den ut. Da er det ikke så kort til «knekken» når man lander på 253. Man kan fortsatt stå på 2-3 meter lenger ned, forklarer Jacobsen.

Tande som tidligere i år ble verdensmester i skiflyging i Oberstdorf er også optimist med tanke på mulighetene til å sette ny verdensrekord.

24-åringen tror riktignok at endringene arrangøren i Vikersund har gjort, gjør at det kan bli litt mer krevende å komme seg over lengder på en kvart kilometer.

- De har flatet ut bakken litt som gjør at de hvis man skal hoppe til de lengdene så må man hoppe litt lengre ut av bakken enn tidligere, men jeg tror endringene skal gjøre det litt lettere å lande på de lengdene, sier Tande til Nettavisen.

Jacobsen tror imidlertid at nivået på hopperne er så høyt om dagen at det ikke skal bli noe problem.

- De flyr så godt. I Granåsen startet de på bom 1. De har 87 kilometer i timen på hoppet, men hopper likevel over 140 meter. Det ser helt vilt ut. Jeg gleder med, forteller hoppeksperten.

Etter seieren i Holmenkollen har Tande levert noe varierende resultater i Raw Air. Han føler likevel at han har funnet tilbake energien inn mot kommende helg i Vikersund.

- Jeg har absolutt greid å finne frem energi igjen til denne helgen og neste helg. Man merker på kroppen at det begynner å nærme seg ferie. Den begynner å sleppe seg litt ned av seg selv, men det er ikke noe problem. Når man kommer til skiflyging så blir man automatisk skjerpet med engang. Man så ekstremt stor respekt for det man skal begi seg utpå, forteller Tande.

Nå håper han å være blant dem som kan kjempe om seier og nye verdensrekorder. VM-tittelen fra Oberstdorf har definitivt gitt ham selvtillit.

- Plutselig har jeg funnet ut hvordan man flyr. Plutselig har jeg klart å leve opp til det jeg sa da jeg var liten, at jeg blir bedre jo større bakkene blir. Vi får se om det fortsatt fungerer, sier 24-åringen.

Raw Air fortsetter allerede fredag med kvalifisering i Vikersund. Lørdag er det lagkonkurranse, før turneringen avsluttes med individuell konkurranse søndag. Samtlige tre øvelser teller i Raw Air-sammendraget som Kamil Stoch fra Polen leder.

