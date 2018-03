Tror Planica vil snyte Vikersund for verdensrekorden

Spekuleres i muligheter for ny verdensrekord i Planica.

VIKERSUND/OSLO (Nettavisen): Kommende helg avsluttes sesongens verdenscup i hopp med skiflyging i slovenske Planica.

Hoppbakken var i en årrekke verdens største helt til Johan Remen Evensen satte verdensrekord på 243 og 246,5 meter i Vikersund i 2011.

I dag er det østerrikske Stefan Kraft som har verdensrekorden i den norske bakken på 253,5 meter, men til helgen er det flere som håper at Planica igjen kan utfordre Vikersund.

Per dags dato er det polske Kamil Stoch som har bakkerekorden på 252 meter - en rekord som egentlig ikke skulle ha vært godkjent fordi polakken tydelig vare nede med rumpa før fallgrensen.

FOLKEFEST: Avslutningsrennene i Planica er kjent for å være en folkefest.

Likevel har man forhåpninger om enda lenger hopp under verdenscupavslutningen.

Har gjort endringer

Etter hva Nettavisen kjenner til har arrangøren i Slovenia måttet gjøre noen endringer på bakken som følge av mye snø.

Spørsmålet er om disse endringene er nok til at bakken tåler hopp på over 253,5 meter.

Det slovenske hjemmehåpet Domen Prevc ser frem til verdenscupavslutningen i Planica.

- Jeg håper at det går an å hoppe lengre i år, sier Prevc til Nettavisen.

Han legger liten skjul på at Slovenia ønsker ta tilbake verdensrekorden. Samtidig er han klar på at det er mye som skal klaffe hvis det skal skje.

- Jeg tror de vil ta tilbake rekorden. Vi får se. Man trenger veldig gode forhold, gode hopp og så kan et resultat av det bli en ny verdensrekord, sier hopperen med den karakteristiske offensive svevestilen.

Hofer liker konkurransen

Renndirektør i Det internasjonale skiforbundet (FIS), Walter Hofer, vet foreløpig ikke om det vil være mulig å sette verdensrekord i Planica.

- Jeg er helt sikker på at Planica kommer til å lage en flott feiring av skiflyging. Av og til kan vi få noen virkelig lange hopp, men det viktigste er uansett at vi får mange lange og trygge hopp, og at utøverne trives der. Jeg er overbevist om at arrangøren i Planica vil gjøre alt de kan for å legge til rette for det, sier Hofer til Nettavisen.

DIREKTØR: Walter Hofer har vært renndirektør for verdenscupen i hopp i en årrekke.

Selv om renndirektøren hevder han ikke fokuserer spesielt på verdensrekorden, legger han ikke skjul på at han synes det er flott at man har to bakker som kjemper om rekorden.

- Det er helt greit, sier Hofer.

- Du liker det?

- Ja, selvfølgelig, sier mannen som ofte blir omtalt som hoppsportens mektigste mann.

Stöckl og Johansson gleder seg



Også Norges landslagstrener Alexander Stöckl synes det er fint at verdensrekorden ikke nødvendigvis blir værende på samme sted. Han mener konkurransen mellom bakkene øker interessen for sporten.

- Det er spennende. Jeg synes det er greit at det er to som konkurrerer om den. Vi har Planica og så har vi Vikersund. Jeg synes ikke at det hadde vært greit hvis Vikersund hadde hatt monopol på verdensrekorden, sier Stöckl.

Han er spent på å se om bakken i Planica tåler lengre hopp denne sesongen.

- I fjor var det ikke mulig. Jeg vet ikke hva de har gjort, men vi får vente og se. Alt avhenger av vær, forhold og hvilken utøver som får de forholdene, forklarer landslagstreneren.

MER JUBEL? Robert Johansson håper å kunne juble mer når verdenscupen avsluttes i Planica kommende helg.

Med Robert Johansson stiller Norge med en av de store forhåndsfavorittene til helgens renn. Johansson vant skiflygingsrennet i Vikersund søndag og har tidligere også hatt verdensrekorden.

Nordmannen ser virkelig frem til å hoppe mer skiflyging.

- Jeg forventer å fortsette med hopping på det nivået jeg leverte i Vikersund. Jeg har planer om å nyte og kose meg skikkelig i den siste konkurransehelgen. Jeg gleder meg veldig, sier Johansson til Nettavisen.

Den norske hoppstjernen er i likhet med Stöckl usikker på om bakken i Planica tåler hopp på nærmere 255 meter, men legger ikke skjul på at han drømmer om å sette ny verdensrekord.

- Man har så klart det, men det er veldig mye som skal klaffe for at noe sånt skal skje. Jeg kommer ikke til å tenke på det, men jeg vil prøve å gjøre tingene mine bra. Man får ta det som det kommer, men hvis jeg hopper som jeg gjorde i Vikersund så tror jeg at det blir en morsom helg, forteller Johansson.

Spent Fidjestøl

Skulle det bli ny verdensrekord i Vikersund mener, Ole Gunnar Fidjestøl, rennlederen i den norske skiflygingsbakken at det ikke vil være noen krise.

- Det vil alltid være en mulighet for at vi kan miste den. Det er ikke sånn at vi kommer til å ha den i evig i tid, sier Fidjestøl til Nettavisen.

Han synes konkurransen med Planica kun er positiv.

- Det bringer bare sporten fremover, sier den tidligere verdensmesteren i skiflyging.

REISER TIL SLOVENIA: Ole Gunnar Fidjestøl reiser til Planica for å få med seg verdenscupavslutningen.

Fidjestøl skal selv ned til Planica for å følge helgens renn, og ser frem til å se hvilke eventuelle endringer slovenerne har gjort.

- Jeg er litt spent på dette selv.

- Sånn som jeg så bakken i fjor så synes jeg ikke det var så sannsynlig at den kom til å bli tatt, men de kom nærmere enn det jeg hadde tenkt meg, forteller Fidjestøl.

Onsdag var det testhopping med en rekke lokale hoppere i Planica. Jan Kus stod for det lengste svevet på 222 meter.

Det er riktignok først torsdag at verdenseliten får prøve seg. Allerede klokken 09:00 starter den offisielle treningen, før det er klart for kvalifisering klokken 11:00.

Mest sett siste uken