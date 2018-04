TV 2-Ernst advarer Johaugs konkurrenter: - Det kommer til å bli et helvete

Ernst A. Lersveen (65) spår total Therese Johaug-dominans neste sesong.

KALBAKKEN (Nettavisen): Den erfarne TV 2-reporten har store forventninger til Johaug som kommende sesong er tilbake for fullt etter at hun nå har sonet ferdig dopingdommen på 18 måneder.

Johaugs trenerteam med Pål Gunnar Mikkelsplass i spissen legger ikke skjul på at den norske langrennsstjernen har tatt nye steg de siste to årene - tross utestengelsen.

Lersveen som har dekket langrenn i en årrekke for TV 2, kommer nå med en advarsel til Johaugs konkurrenter.

- Jeg har sagt litt på fleip, men jeg mener det. Hun kommer til å gå rundt dem. Hun kommer til å gå rundt konkurrentene, sier Lersveen til Nettavisen.

- Et helvete



Lersveen mener Johaug viste at hun var en bedre langrennsløper enn Marit Bjørgen allerede under VM i Falun i 2015, og når han nå hører Johaugs trener fortelle at hun har tatt ytterligere steg er han ikke i tvil.

- Therese har blitt bedre. Det tror jeg vi kommer til å få se til de grader til vinteren. De som var så dyktige og heldige at de vant i Lahti og i Sør-Korea, de skal være glad. For det blir ikke så lett nå. Det kommer til å bli et helvete, for å si det rett ut, forteller Lersveen.

ERFAREN REPORTER: Ernst A. Lersveen har dekket langrenn for TV 2 i en årrekke.

TV 2-reporteren tviler ikke på at konkurrenter som Jessica Diggins, Krista Pärmäkoski og flere av hennes norske lagvenninner har tatt nye steg mens Johaug har vært utestengt, men Lersveen tror ikke det hjelper.

- De har helt sikkert det, men hun var bedre enn de før og hun har blitt bedre. Den differansen tror jeg kommer til å bli værende der. Jeg tror vi har en del ting i vente, forklarer Lersveen.

Sammenlignes med Northug



Han tror også Johaug drar en stor fordel av at hun finner ekstra motivasjon i det å ville slå kraftig tilbake etter utestengelsen. Han sammenligner Johaugs situasjon med da Petter Northug slo kraftig tilbake i VM i Falun etter promillekjøringen.

- Therese har en sånn indre motivasjon som er sterk, men nå kommer i tillegg den besettelsen med at hun har så lyst til å bevise. Man får en ekstra dimensjon i det. Det blir litt det samme som med Petter etter fyllekjøringen. Det kan gi noen voldsomme utslag. I tillegg er hun så god, sier Lerseveen som kommer med en klar anbefaling til konkurrentene.

- Det er en ting å gjøre for Diggins, Weng og alle disse. Tren! Bruk tiden. Det blir slitsomt.

TILBAKE: Therese Johaug møtte Nettavisen og annen norsk presse i forbindelse med at hun har sonet ferdig dopingdommen på 18 måneder.

Johaug: - Jeg er klar



Selv er ikke Johaug like offensiv, men 29-åringen fra Dalsbygda legger ikke skjul på at hun regner med å holde et godt nivå neste vinter.

- Jeg har sett at de andre jentene har tatt steg. Det er ingen tvil om at det blir hard konkurranse, men jeg er klar, sier Johaug til Nettavisen.

- Først skal jeg få startnummeret på brystet og så får vi ta det der etter. Jeg er motivert og skal legge ned den innsatsen som skal legges ned for å komme tilbake igjen. Om det er førsteplass eller femteplass får vi vente og se, sier Johaug til Nettavisen.

Trener Mikkelsplass føler seg derimot trygg på at Johaug kommer til å være i toppen.



- Vi har sett hvor landet har ligget i år og hvor god hun var før hun ble utestengt. At hun kommer til å være med i toppen og dominere bra i toppen, er jeg veldig trygg på, sier Mikkelsplass til Nettavisen.

Han vil ikke utelukke at det kan komme utfordrere som tar nye steg til neste sesong, men er likevel selvsikker.

- Det er det som gjør idrett interessant og spennende. Du vet ikke 100 prosent, og det kan komme overraskelser. Noen kan plutselig ta ekstreme steg og gjøre det veldig bra, men jeg er veldig trygg på at hun er med i toppen. Det vil overraske meg veldig mye hvis hun ikke er det, forklarer Johaugs trener.

