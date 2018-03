TV 2-Lersveen om Northug: - Han trenger å få det litt ubehagelig

TV 2-profilen mener Petter Northug bør tilbake på landslaget og skape en sykelig trang for å komme tilbake på toppnivå.

HOLMENKOLLEN (Nettavisen): Søndag var Petter Northug igjen tilbake i skisporet. 32-åringen gikk det 42 kilometer lange turrennet Engadin skimaraton i Sveits, men ble hektet av like før spurten.

Det nærmer seg nå slutten på en meget skuffende sesong for skistjernen. Det hele toppet seg da han først ble vraket til Tour de Ski og deretter ble syk i forkant av OL. Dermed var det ingen sjans for en plass i OL-troppen.

Northugs framtid har vært et hett diskutert tema den siste tiden, og mange mener mye om trønderen. TV 2-journalist Ernst A. Lersveen har en klar mening om Petter Northugs framtid som langrennsløper.

Mannen som har fulgt Northug tett i en årrekke, forklarer hvorfor han tror trønderen nå har et ønske om å komme tilbake på landslaget.

- Det tror jeg rett og slett er knyttet til det som dro ham ut av landslaget. Han trengte en forandring i 2013, for å skape seg en motivasjon i hverdagen og nå tror jeg at han innser at han må ha en ny forandring i sin sportslige hverdag. Nå fungerer det ikke, sier TV 2-profilen til Nettavisen.

Lersveen trekker fram en viktig faktor som Northug vil få som en del av landslaget, som han ikke nå får nå, med Team Coop Northug.

KLAR MENING. Ernst A. Lersveen mener Petter Northug nå bør komme seg tilbake på landslaget.

- Jeg tror det er to grunner. Forutsigbarhet, og jeg tror han trenger å ha det litt ubehagelig. Han må innse det selv at han kanskje har hatt det for behagelig. Jeg tror han trenger noen nye albuer rundt seg, sier Lersveen.

- Kan ikke si nei til

Siden Petter Northug forlot landslaget i 2013 og begynte å trene med sitt eget lag, Team Coop Northug, har det vært et kjølig forhold mellom 32-åringen og landslagsledelsen. På tross av dette tror Lersveen at Northug vil få lov til å returnere til landslaget, hvis han spør om det.

- Jeg kan ikke forestille meg at de sier nei, hvis han kommer toppmotivert. Da kan du ikke si nei til en mann som har bevist at han kan så mye, selv om det er en stund siden. Men vi vet ikke, det er ikke det mest hjertelige forholdet mellom dem, mener Lersveen.

Den erfarne TV 2-journalisten presiserer imidlertid at det ikke finnes noen garantier for at Northug noensinne kommer tilbake i toppslag.

- Det norske folk ønsker så til de grader å se ham tilbake, men det finnes ingen garantier for dette, sier Lersveen videre til Nettavisen.

- Det viktigste av alt er at det ikke finnes noen garantier for at han kommer tilbake, selv om han vil det selv og er på landslaget. Han må virkelig ville det selv. Du må faen meg ville, poengterer Lersveen.

Lersveen trekker fram Northugs bilulykke fra 2014, da skistjernen kjørte i beruset tilstand, for å få fram poenget sitt om at Northug igjen trenger å finne motivasjonen i det å «bevise noe».

- Du må nesten skape sånn sykelig trang til å bevise det. Han skulle bevise etter fyllekjøringen at han kunne bli verdensmester. Han må ville bevise noe igjen, forklarer Lersveen.

KRÆSJ: Slik så bilen Petter Northug ut, etter ulykken i 2014.

Etter ulykken ble det stilt spørsmål rundt Northugs profesjonalitet og om ulykken ville påvirke han negativt i langrennssporet. Den kommende sesongen var det verdensmesterskap i Falun, og der tok Northug fire VM-gull, i sprint, lagsprint, på femmila og på stafetten.

- Kan ikke subbe bakerst

Lersveen tror likevel at om Northug nok en gang skal komme tilbake, så blir det på litt andre vilkår enn tidligere. TV 2-profilen tror nemlig ikke at trønderen kommer til å få gjøre slik han har gjort tidligere i skisporet, på grunn av utviklingen i langrennssporten den siste tiden.

- Han kommer ikke til å kunne subbe bakerst i et felt og bare vinne i spurten på slutten av rennet. Langrenn har utviklet seg såpass mye de siste årene, at det kommer ikke til å skje igjen. Han kan være med å kjempe i teten og vinne skirenn, men han kommer ikke til å dominere, eller vinne verdenscupen sammenlagt, sier Lersveen, som er ivrig etter å se en duell i spurten mellom Northug og Johannes Høsflot Klæbo.

- Det slo meg i Drammen, da jeg så Eirik Bransdal følge Klæbo lenge på oppløpet. Jeg tenke at hvis Bransdal kan dette, så må jo faen meg Petter klare det og. Alt ligger i Petters egne hender, sier journalisten.

Lersveen forteller at han ikke tror Northug vil henge med på rykkene til Klæbo i oppoverbakker, men på oppløp som i Drammen, tror TV 2-journalisten han kan følge den nye skistjernen tett, hvis ikke slå ham.

- Stor fordel

Neste sesong er det verdensmesterskap i Seefeld, Østerrike. Ernst A. Lersveen faller tilbake på at Northug må komme seg inn på landslaget igjen for å ha en mulighet til å delta i det VM-et.

- Jeg tror at han ser at hvis han skal gå verdenscuprenn, så er det en stor fordel å være på landslaget. Hvis du er i dårlig form, eller er syk i starten av sesongen på Beitostølen og Lillehammer, så er jo hele sesongen ødelagt. Da blir du bare gående i norgescupen og det er det ingen som blir verdensmester i Seefeld av, altså, avslutter Lersveen.

MOTBEVISTE KRITIKERNE: Petter Northug kom tilbake etter fyllekjøringskandalen i 2014 og vant fire VM-gull i Falun, mindre enn ett år senere.

- Ikke kvalifisert

Nettavisen fikk ikke snakket med landslagssjef Vidar Løfshus om sjansene for at Northug kan returnere på landslaget lørdag, men han var ikke avvisende om å ta trønderen tilbake på landslaget overfor VG nylig.

- Per definisjon er han ikke kvalifisert basert på de kriteriene som vi bruker. Men det har vi ikke brukt så mye tid på å vurdere enda. Vi må få til et møte med dem, høre hva de faktisk vil og om han skal satse i det hele tatt, sa Løfshus i intervju med VG 2. mars.

- Jeg håper veldig at han fortsetter. Jeg synes han har en del ugjort ennå. Jeg håper han blir motivert av både det ene og det andre, sier Løfshus.

Northugs manager Are Sørum Langås ønsket ikke å kommentere Northugs framtid på daværende tidspunkt.

