TV 2: Slik blir langrennslandslagene

Hevder Petter Northug har takket ja til å bli en del av sprintlandslaget.

På mandag blir de norske langrennslandslagene for sesongen 2018/2019 avslørt på en pressekonferanse. Allerede lørdag morgen hevder TV 2 at de har fått informasjon om hvordan lagene blir.

Se full oversikt nederst i saken.

Ifølge TV 2, skal Petter Northug ha takket ja til å bli en del av sprintlandslaget. Også Johannes Høsflot Klæbo fortsetter under Arild Monsens ledeles. I tillegg har Finn Hågen Krogh fått muligheten til å gå tilbake til sprintlandslaget fra allroundlandslaget.

På allroundlandslaget for herrer går de samme løperne som forrige sesong, bortsett fra Krogh. Det betyr at blant annet OL-medaljørene Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund fortsetter på allroundlandslaget.

Hos kvinnene er Therese Johaug tilbake i troppen, mens Marit Bjørgen er borte. Også Mari Eide og Tiril Udnes Weng har blitt løftet opp i landslagstroppen.

Det er fremdeles ikke bekreftet hvem som tar over for Tor Arne Hetland som trener for allround herrer.

Her er hele laguttaket ifølge TV 2:

Herrer, allround:

Martin Johnsrud Sundby

Hans Christer Holund

Simen Hegstad Krüger

Emil Iversen

Sjur Røthe

Didrik Tønseth

Niklas Dyrhaug

Herrer, sprint:

Johannes Høsflot Klæbo

Sondre Turvoll Fossli

Sindre Bjørnestad Skar

Eirik Brandsdal

Pål Golberg

Finn Hågen Krogh

Petter Northug jr.

Kvinner:

Astrid Uhrenholdt Jacobsen

Therese Johaug

Ingvild Flugstad Østberg

Heidi Weng

Kari Øyre Slind

Kathrine Harsem

Maiken Capsersen Falla

Tiril Udnes Weng

Mari Eide

