Twitter-storm: - Selvsagt burde Petter Northug være med til Finland

Reaksjonene lar ikke vente på seg etter at Petter Northug ble vraket til verdenscupåpningen i Ruka.

Mandag kunne Norges landslagsledelse bekrefte at Northug ikke er blant de ti herreløperne som får reise til Finland denne uken.

Faktisk er ikke trønderen engang førstemann i køen dersom det skulle bli forfall i den norske troppen.

Mange reaksjoner



Avgjørelsen har skapt enormt engasjement, og i sosiale medier er det mange som har ytret sin mening om landslagsledelsens beslutning om å vrake langrennsprofilen.

Her er noen av reaksjonene som har kommet:

1) Jeg mener Northug burde vært tatt ut til Kuusamo. 2) Jeg mener likevel at han øker sjansene for å lykkes i TdS og OL med en treningsperiode nå, etter en tung periode påfulgt av sykdom. — Petter S. Skinstad (@PetterSkinstad) 20. november 2017

Å ta ut Northug til verdenscup hvis han er frisk er omtrent like vrient som å si ja eller nei til ansjos på pizzaen. #skalselvsagtværemed — Lars Tjærnås (@Tjaernas) 19. november 2017

Det er en eneste nordmann, Petter Northug, som har individuelt langrennsgull i VM og OL siden 2007 (totusenogsju!), og så diskuterer man om han skal få lov å gå V-cup neste helg. Hallo? — Hallvard Flatland (@HFlatland) 19. november 2017

Her er en ide til langrennsledelsen: Ring Northug. Spør han hva han trenger for å ett optimalt opplegg til OL. Hør på han. Gi han det han trenger. Kos dere på medaljeseremoniene i Sør-Korea. — Frederik L. Gnatt (@FrederikGnatt) 19. november 2017

Selvsagt burde Northug være med til Finland! La han vise om han er i form eller ikke! Ta ut de 9 beste, så lar du Northug få den siste plassen. Ikke noe å tape på det! Eneste man for er svar på om Northug er god nok eller ikke! Selvsagt burde han få spesialbehandling! — John Arne Riise (@JARiiseOfficial) 20. november 2017

Kan Golberg, Fossli eller Brandsdal ta medalje i OL? Nei. Kan Northug ta medalje?Ja. De andre har ikke x-faktor nok til å vinne skiløp, Northug har bevist dette gang på gang. — Knut Moland (@Knutsen1) 20. november 2017

Uforståelig uttak til v-cup i langrenn til helga. Selvsagt burde Petter Northug være en del av den norske troppen. — Svein Ove Søreide (@sosmanus) 20. november 2017

Petter Northug ikke tatt ut til renn neste helg. Endelig landslagssjefer som tør stå i mot press fra media. — Bjørn L. Olsen (@BjornOlsen) 20. november 2017

Gratulasjoner til Skiforbundet med vellykket hindring av best mulig Northug- oppkjøring til OL. — Thor Bjarne Bore (@thorbjarnebore) 20. november 2017

Jeg hadde tatt med Northug om det var opp til meg, men noen av reaksjonene på uttaket henger ikke på greip. Skulle tro Northug vant rubbel og bit i fjor. — Andreas Ringstad (@ringstad7) 20. november 2017

Er det ikke bare å ta ut Northug å la han gå..? Da slipper vi jo denne

«jeg-lurer-på-formen-hans-men-vi-tar-han-ikke-ut-uansett-fordi-det-er-vi-som-bestemmer» - SÅPEOPERAEN. — Jan Aage Fjortoft (@JanAageFjortoft) 20. november 2017

Petter Northug vet at han må gå renn/konkurranser for å komme i mesterskapsform til OL. Innerst inne vet Løfshus og Hetland det også. Derfor er det helt bak mål at han ikke blir med til Kuusamo. Gjør de det kun for å vise at de har baller nok til å si nei til Petter? #nrksport — Esben Aasen (@e_aasen) 20. november 2017

Er det noen som kan holde et foredrag om jantelovens mekanismer og bivirkninger, så er det Petter #Northug jr. — Tony Alexander (@venstremannen) 20. november 2017





Slik forklarer de vrakingen

Landslagssjef Vidar Løfshus legger ikke skjul på at Northug selv var uenig i deres avgjørelse, men forteller at trønderen var avhengig av å prestere på Beitostølen for å få bli med.

Northug slet imidlertid med sykdom forrige uke, og kunne ikke stille til start på den nasjonale sesongåpningen.

- Det kom ganske sterke signaler på Beitostølen at så lenge Petter ikke fikk gått vist seg frem der, så hang det i en tynn tråd. Når han ikke fikk anledning til å stille der på grunn av sykdom, ble det vanskelig å ta han med, sier Løfshus til Nettavisen.

- Vi har signalisert i sesonginformasjonen at vi ønsker å velge blant de 15 eliteutøverne. Petter er blant dem fra i dag av. Vi valgte å gjøre et forhåndsuttak på onsdag på bakgrunn av det som skjedde i fjor. Så vurderte vi alle med hensyn av det som skjedde i helgen og da var ikke Petter på startstreken, forklarer Løfshus.

Landslagssjefen mener Northug har bedre av å trene hjemme i Norge frem til verdenscuprennene på Lillehammer hvor han allerede er lovet plass.

- Vi er veldig opptatt av hva som har skjedd med Petter de siste tre ukene. Han har ikke fått trent skikkelig og rent fysiologisk er det helt klart best for ham å få en god treningsperiode. Til og med han trenger det. Langrenn er krevende og det er ikke alle forståsegpåere som forstår at man må ha gode treningsperioder. Akkurat nå har Petter vært litt uheldig de siste tre ukene og da er vår klare anbefaling at han gjør en god jobb nå de neste 14 dagene før Lillehammer, sier Løfshus.

Det er minitour på programmet i Ruka med sprint fredag, 10/15 km klassisk lørdag og en avsluttende 10/15 km jaktstart i fri teknikk på programmet søndag.

Norge stiller med følgende tropp:

Herrer:

Martin Johnsrud Sundby

Johannes Høsflot Klæbo

Emil Iversen

Finn Hågen Krogh

Pål Golberg

Hans Christer Holund

Simen Hegstad Krüger

Eirik Brandsdal

Didrik Tønseth

Sondre Turvoll Fossli

Kvinner:

Marit Bjørgen

Mari Eide

Kathrine Harsem

Ingvild Flugstad Østberg

Maiken Caspersen Falla

Heidi Weng

Ragnhild Haga

Anna Svendsen

Tiril Udnes Weng

Silje Øyre Slind

