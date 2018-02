Ustjugov får CAS-avgjørelsen like før åpningsseremonien

Et endelig svar drøyer ut til tolvte time.

Kun timer før åpningsseremonien kommer Idrettens voldgiftsrett (CAS) med sin avgjørelse vedrørende 47 russiske utøvere og lederes rett til OL-deltakelse.

Blant de 47 (deriblant to ledere) er både langrennsstjernen Sergej Ustjugov, skiskytteren Anton Sjipulin og kortbaneløperen Viktor An.

Alexander Legkov og Maxim Vylegzjanin er også blant utøverne som gir OL-deltakelse et siste forsøk. De ble forrige uke frikjent av CAS-domstolen, uten at IOC valgte å åpne for flere OL-invitasjoner.

De 47 russerne er ikke invitert til Pyeongchang-OL av Det internasjonale skiforbundet (FIS), men har bedt CAS overprøve IOC sin avgjørelse slik at de får gå mesterskapet.

Offisiell åpning

Torsdag skriver CAS at en avgjørelse vedrørende de 47 russerne vil komme fredag kl. 11 lokal tid i Pyeongchang, kl. 03.00 norsk tid.

Åpningsseremonien i OL starter kl. 12.00 norsk tid.

Fredag åpnes offisielt vinterlekene i Pyeongchang. Fortsatt hersker det forvirring rundt hva en eventuell CAS-kjennelse i saken kan medføre av praktiske konsekvenser.

Jurist- og IOC-medlem Kristin Kloster Aasen sa til Eurosport tirsdag at de russiske idrettsutøverne ikke kan anke inn sitt OL-nei til CAS.

- Ingenting å anke

- Utgangspunktet her er jo at Den russiske olympiske komité er suspendert. Det betyr egentlig at det ikke var noen russere som skulle til OL. Men så har man åpnet for å invitere noen. Så det er ingenting å anke, sa det norske IOC-medlemmet.

Uttalelsen kom etter at den første gruppen, med utøvere som langrennsløper Sergej Ustjugov, skiskytter Anton Sjipulin og kortbanestjernen Viktor An hadde levert inn sin anke til CAS.

Selv om Russland er utestengt fra OL etter avsløringen om statsstøttet dopingmisbruk, har IOC invitert 169 såkalt rene idrettsutøvere fra Russland til lekene i Pyeongchang.

(©NTB)

Mest sett siste uken