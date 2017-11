Välbe nekter for russisk doping

Russlands landslagssjef Jelena Välbe nekter for at russiske utøvere har dopet seg og sier de vil kjempe for rettferdighet.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): I kjølvannet av McLaren-rapporten har IOC besluttet at seks russiske langrennsløpere ikke får delta under OL i Pyeongchang.

Jevgenij Belov, Aleksandr Legkov, Alexej Petuchov, Jevgenija Sjapovalova, Maxim Vylegzjanin og Julija Ivanova må alle bli hjemme når resten av langrennseliten reiser til OL.

Torsdag holdt Russlands landslagssjef Jelena Välbe pressekonferanse i svenske Gällivare.

- Vet at vi er rene

Gullvinneren fra OL på Lillehammer i 1994 hevdet under pressekonferansen at ikke en eneste russer har dopet seg og at de nå vil slåss for rettferdigheten.

- Jeg vet at vi er rene, og vi kan se alle i øynene. Vi skal kjempe for å renvaske våre navn, sa Välbe.

UTESTENGT: Alexander Legkov er blant de russiske utøverne som nå er utestengt.

Hun kaller dopinganklagene for «konspirasjoner» og sier Russland planlegger å anke dommen fra idrettens voldgiftsrett, CAS.

- Jeg har aldri mistenkt noe. Tvert imot visste jeg at ingen var dopet. Ingen har blitt tatt i en dopingtest siden 2011, sa Välbe.

Da hun ble presset angående russiske blodverdier i 2006, fikk Välbe til slutt nok, skriver Expressen-journalist Ludvig Holmberg på Twitter.

- Stopp, stopp, stopp! utbrøt den russiske langrennsprofilen.

Lersveen: - Absurd situasjon

TV 2-profil Ernst A. Lersveen mener det er uholdbart at russerne kan gå verdenscuprenn, men ikke OL, slik det ser ut for øyeblikket.

- Det er en helt absurd situasjon. Jeg ser for meg at det ikke kommer til å skje. Jeg ser for meg at IOC og FIS kommuniserer, sa Lersveen til Nettavisen onsdag.

Han mener at det snart bør komme en avklaring om utestengte russernes fremtid og om Russland i det hele tatt får stille med utøvere i OL i februar.

- Det vil være absurd hvis vi kommer til OL og lederen av verdenscupen ikke får være med. Det er nesten utenkelig, men i den verden vi lever i nå er nesten alt mulig. Jeg tror at det kommer en beskjed fra FIS i løpet av de kommende dagene. De må få beskjed.

Martin Johnsrud Sundby hadde mye på hjertet da Nettavisen spurte om hva han synes om at russere som IOC har utestengt kan komme til å få gå verdenscup i Ruka om en drøy uke.

- Jeg synes hele den situasjonen og det vi opplever nå er fryktelig uoversiktlig. Jeg synes det er vanskelig å svare på spørsmål om det. Jeg synes det er en trist situasjon. Jeg føler i utgangspunktet at jeg ikke vet så mye, og jeg er litt i tvil om dere vet noe mer enn det jeg vet, sier Sundby til Nettavisen.

