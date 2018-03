Vasa-vinneren: Slik går du Birken

Dette er Norges ny langløpsstjerne klare, men enkle tips.

- Gå den første mila litt roligere enn du egentlig har tenkt, og sørg for jevnt inntak av mat og drikke underveis. Da har du en fin Birken-oppskrift, smiler superlangløper Andreas Nygaard.

Andreas Nygaard er Norges ferskeste langløpsstjerne. Nylig spurtet den råsterke gutten fra Troms inn til sin første seier i Vasaloppet. Nå står Birkebeinerrennet for tur, og 27-åringen gleder seg til å gå over fjellet fra Rena til Lillehammer sammen med mer enn 10 000 langrennsentusiaster.

- Dette er ikke noe å være redd for. Alle som er normalt, godt trent klarer fint å fullføre rennet. Men det går an å gjøre noe små grep for at turen over fjellet blir enda finere, forklarer Team Santander-løperen.

Her er hans tips:

Forberedelser

- Sørg for å samle overskudd og spis/drikk godt dagene før start. Ikke pump deg stappmett, men spis heller ofte og litt mindre. De siste par dagene før startskuddet anbefaler jeg å ha litt høyere inntak av karbohydratrik mat (pasta, ris, brød), pluss sportsdrikke og pålegg med mye sukker. Fyll opp energilagrene!

Halver gjerne treningsmengden uka før rennet. Dagen før selve Birken, kan du gjerne ta en rolig langtur så du får i gang blodpumpa.

Skismøring:

- Birken går i klassisk stil, og har bra med stigning i første del av løpet. Dermed er det viktig å ha skikkelig feste så du ikke blir utslitt av glipptak og bakglatte ski. Føret på selve løpsdagen avgjør hva du skal smøre med, så det lønner seg å følge nøye med på værmeldingene i dagene før rennet. Mange smøreleverandører er flinke til å gi smøretips – du kan til og med få skiene smurt ferdig for noen ekstra kroner før start – men det viktigste er at du vet sånn noenlunde hva som fungerer for deg. Ikke bli forvirret av alle som skal mene noe om smøreforholdene. Det er som regel enklere enn du tror. Et par tommelfingerregler er imidlertid greit å holde seg til:

·Føre på fjellet er gjerne litt annerledes enn ved starten på Rena, så ta bare ett lag smøring som passer forholdene ved start. Smør ellers for fjellet!

·Sporet blir glattere jo senere ut i puljene man starter. Smør for litt varmere føre enn det løperne i de første puljene gjør.

Ernæring

- Legg en plan for inntak av næring underveis i løypa. Underveis i løpet bør du drikke sportsdrikk eller saft ganske ofte. Sukker er viktig! Spis i tillegg minst to energigels fra halvgått løp og inn. Har du et ambisiøst tidsnivå, bør du ellers være forsiktig med å spise så mye mer. Får du en tomhetsfølelse i magen og farten går kraftig ned, er det smart å fylle på med en energibar også. Jeg har i mange år brukt variantene fra Maxim – og de funker bra for meg. Sørg imidlertid for at du har i deg produkter eller mat kroppen din er kjent med fra før, da slipper du ubehagelige overraskelser som magetrøbbel og liknende.

Løpstaktikk

- Start litt roligere enn du egentlig har tenkt! Birken er lang og har mange høydemeter stigning. Går du deg stiv i løpet av den første mila, er det nesten umulig å bli kvitt. Ikke vær for opptatt av puls og tid, men gå heller på følelsen i kroppen. Kjenner du deg sterk, dreier det seg om å finne en fart som gir grei flyt ut fra start, også kline til med det du har fra Midtfjell (33 km/910 m.o.h.) og inn. Er derimot kroppen litt slapp, kan det lønne seg å holde igjen litt på farta og satse på at kroppen våkner tidsnok til at du kan gi på fra Midtfjellet og inn.

Dersom du er i veldig god form og tåler melkesyre godt, kan du gå som om det er målgang på Dølfjellet (13 km, 820 m.o.h.).Da kan du tåle å ligge på 85-90 % av makspuls i tøffe partier fram til Kvarstad (27 km, 660 m.o.h.). Det er mange flater og utforkjøringer underveis i Birken, og der henter du deg lett inn igjen hvis du er i knallform. Uansett nivå, er det imidlertid lurt å spare seg litt i motbakkene for så å smelle til når du kommer over toppen. Det vil du totalt spare krefter- og tjene tid - på.

Husk også å veksle mellom de klassiske skiteknikkene når du går. Birken har en variert løype, og det er mye krefter å spare/tid å hente ved å bruke riktig teknikk i riktig terreng.

En god huskeregel: Ikke vær så opptatt av puls og tid. Gå heller på følelsen i kroppen.

Motivasjon:

- Noen blir trigget av å klare merket, eller sette personlig rekord. Andre har som mål å gjennomføre rennet. Uansett, er det viktig at hodet og det mentale spiller på lag.

Jeg anbefaler at du setter deg et mål knyttet til hver matstasjon du skal passere underveis. Lag deg et tidsskjema og/eller en oversikt over hva du skal spise og drikke der. Premiering er også gull! Overrask deg selv eller noen du går sammen med ved legge en premie i sekken dag før løpet. Det er alltid gøy a ha noe å se frem til når du kommer til Lillehammer.

Lykke til!

Fakta om Birkebeinerrennet:

Birkebeinerrennet er 54 kilometer og går i klassisk stil. Løypa starter med stigning fra Rena til Raudfjellet, om lag flatt Sjusjøen, og relativt bratte utforkjøringer til mål ved Lillehammer. Tilsammen byr løypa på ca. 1 000 meter stigning, men i all hovedsak er det slake stigninger.

Deltakerne må bære sekk som veier minst 3,5 kg fra start til mål. Aldersgrensen for deltakelse i hovedrennet er 16 år. Lørdag feirer det tradisjonsrike rennet 80-årsjubileum.

