Vegard Ulvang om svensk kritikk: - Tenker på hva som er best for dem selv

Den norske lederen for FIS' langrennskomité mener mye av negativiteten skyldes misforståelser.

Det skapte reaksjoner da NRK tidligere i høst meldte at langrennskomitéen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) vurderer å gjøre store endringer i konkurranseprogrammet rundt VM og OL.

Det ble foreslått å fjerne klassisk sprint, slik at alle sprinter blir i fristil – gjerne med innlagte elementer av skicross, for eksempel hopp. Og i mai kan forslagene bli satt ut i praksis.

- Tenker på seg selv

I Norge ble dette møtt med stor skepsis, og de norske sprintstjernene Maiken Caspersen Falla og Johannes Høsflot Klæbo var blant dem reagerte. «Dette er ikke oss», sa Falla og ba FIS ta vare på sjela i langrenn.

Men også i Sverige kom det reaksjoner.

- Det er jo ikke seriøst. Bare tullball. Jeg fatter ikke hva de tenker med, sa Calle Halfvarsson til Expressen.

- Jeg synes ikke skicross hører hjemme i langrenn. Det er ikke noe jeg har interesse av, sa Charlotte Kalla.

Nå slår Ulvang tilbake. Han var forberedt på at FIS ville få kritikk for forslaget.

- Jeg vil ikke gjøre narr av noen, men den reaksjonen var vel ganske forutsigbar. Kommer det forslag om noe man selv ikke er god på, er det naturlig å være kritisk, sier det norske langrennsikonet til Expressen.

På spørsmål fra avisen om Kalla og Halfvarsson tenker mer på seg seg selv enn sportens fremtid, svarer Ulvang slik:

- De lever i nuet. De tenker jo på hva som er best for dem selv akkurat nå. Og neste vinter. Noe som bare er naturlig, svarer han.

- Var også imot alle endringer

Han mener kritikken beror på misforståelser om at tanken er å gjøre langrenn om til et ekstremt Red Bull-arrangement, men påpeker at det eventuelt kun vil dreie seg om noen få og enkle hopp.

- På min egen tid var jeg også imot alle endringer, sier Ulvang.

Når Expressen spør den tidligere norske skiprofilen om han tror det vil bli endringer allerede innen VM i Seefeldt neste vinter, svarer Ulvang at det er mer trolig at noe skjer innen VM 2021.

- Ingen av de forslagene her kommer til å ta livet av sporten eller revolusjonere den. Slik jeg ser det er det en finjustering av fremtidige mesterskapsprogram, avslutter Ulvang.

