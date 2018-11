VG: Aylar slår tilbake mot Northug

Opplyser om at Northug ikke har lest sin egen selvbiografi.

Aylar Lie har lagt frem det hun hevder er bevis på at langrennstjernen, Petter Northug, ikke har vært sannferdig i boken sin til VG.

- Han burde ikke ha tatt med dette helt unødvendige avsnittet om meg i boken, men når han først gjør det, burde han i det minste sørge for å fortelle historien riktig og i sin helhet, forteller Lie til VG.

VG skriver nå at Lie reagerte sterkt da hun så oppslaget i Nettavisen og sendte straks en sms til Northug, der hun konfronterte ham.

Som svar fikk Aylar beskjed av Northug om at han ikke har lest boken, ifølge VG.

«Har ikke lest boken og kommer ikke til å gjøre det», lød det fra Northug.

Aylar gjør det klart til VG at hun ikke er ute etter å sverte Northug, men vil heller ikke at han skal tjene penger på hennes ulykke.

En reaksjon på Northugs uttalelser

Lies utspill til VG er en reaksjon på Petter Northug uttalelser om henne under onsdagens pressetreff på Beitostølen.

På onsdagens pressekonferanse fikk Northug spørsmål fra Nettavisen om hvordan han stiller seg til at eks-glamourmodell Aylar Lie reagerte kraftig da Northug tidligere i høst lanserte sin nye biografi"Min historie".

- Det får være hennes ord. Jeg står for det jeg sa der også, sa Petter Northug til Nettavisen onsdag.

Fjernet avsnittet

Selv om Northug står på sitt, valgte forlaget likevel å ta hensyn til Aylars krav om at avsnittet om henne skulle fjernes.

Pilar forlag mener selv at de er på trygg juridisk grunn, men at de likevel velger å innvilge Aylar Lie sitt ønske.

- Vi ønsker ikke at denne saken skal overskygge det inspirerende og dyptpløyende innholdet i biografien om Petter Northug, ei heller at saken skal oppleves som vanskelig eller krevende for Aylar, skrev Magnus Rønningen i Pilar forlag i en tekstmelding til VG i forrige måned.

Northugs bok har blitt tatt godt imot denne høsten og forlaget kunne forrige uke vise til et opplag på 62.000.

BOK-KONFLIKT: Petter Northug og Aylar er uenige om det som har stått i skistjernens biografi.

