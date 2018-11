Vi følger Johaugs «comeback» minutt for minutt

Therese Johaugs retur til langrennsporet følges minutt for minutt av Nettavisen.

(Beitostølen): Therese Johaug vender tilbake til langrennsporet for første gang etter at hun avla en positiv dopingprøve for over to år siden. Mange forventer at hun skal slå tilbake med et brak fra start.

Fredag klokka 10.30 følger Nettavisen Johaug i hennes «comeback» på Beitostølen. Rennet med individuell start på Beitostølen begynner 10.45. Johaug stiller på startstreken klokka 11.11, ifølge startlistene på langrenn.com.

LIVE:

11:08 - Johaug kommer til å starte klokken 11:11, mens Ingvild Flugstad Østberg som starter til slutt går ut klokken 11:16.

11:05 - Therese varmer opp med staver i startområdet. Nå er det seks minutter til jenta fra Dalsbygda gjør «comebacket» alle har ventet på.

11:01 - Therese Johaug er nå i startområdet. Det var en tydelig nervøs Johaug som gikk fra smøretraileren til startområdet sammen med trener Pål Gunnar Mikkelsplass.

10:55 - Johaug la ut et bilde på Instagram torsdag, hvor hun skrev: «Tilbakeblikk til sist jeg hadde startnummer på ❤ ️ Får jeg fortsatt kakao etter løpet?»

10:53 - Bjørgen forteller til NRK at hun snakket med Johaug i går for å gi henne noen tips.

10:51 - Marit Bjørgen er på Beitostølen med familien for å se på sesongåpningen.

10:49 - Der er rennet igang. Guro Bostad fra Strindheim IL har startet rennet.

10:48 - Landslagsledelsen har den siste uken prøvd å skru ned forventingene til Johaug, men landslagstrener Ole Morten Iversen innrømmet til Nettavisen onsdag at Johaug må finne seg i å være favoritt til dagens renn.

10:43 - Det er forøvrig tåkete på Beitostølen fredag formiddag og gradestokken ligger og vipper mellom 0 og minus 1 grad.

10:38 - Ingvild Flugstad Østberg sier til NRK at hun tror Johaug kommer til å gjøre det svært godt under dagens renn.

10:35 - Johaug varmer opp i løypene på Beitostølen før rennstarten. For øyeblikket går hun diagonalgange i ett av de bratteste partiene på skiarenaen.

10:33 - Hei og velkommen. Therese Johaug har startnummer 52 på dagens 10-kilometer. Det er totalt 63 deltakere som stiller til start.

