Vikersund skal arrangere VM i skiflyging i 2022

Nå blir det igjen VM i verdens største hoppbakke.

Torsdag kveld bestemte Det internasjonale skiforbundet (FIS) at Vikersund blir arrangør av VM i skiflyging i 2022.

Det ble offentliggjort i forbindelse med FIS-kongressen i Costa Navarino i Hellas.

Ingen overraskelse



Nyheten kommer ikke som noen stor overraskelse ettersom Vikersund, Oberstdorf, Planica, Kulm og Harrachow stort sett har delt på å arrangere mesterskapene jevnlig seg i mellom.

Vikersund arrangerte VM sist i 2012, og det er på mange måter deres tur til å få arrangere VM ti år senere. Før den tid vil Planica være VM-arrangør i 2020.

Verdensmesterskapet i skiflyging ble arrangert for første gang i Vikersund i 1977. Bakken i Modum kommune har også vært VM-arrangør i 1990, 2000 og sist i 2012.

Driftstilskudd på 2,5 millioner kroner

Tildelingen av VM i 2020 er den andre gladnyheten for Vikersund denne uken.

Onsdag ble det nemlig klart at regjeringen har foreslått at det bevilges et driftstilskudd på 2,5 millioner kroner til Vikersund Hoppsenter.

I en pressemelding uttalte skipresident Erik Røste tidligere denne uken at dette er fantastiske nyheter for Norges Skiforbund og Vikersund.

- Norges Skiforbund har jobbet svært aktivt i mange år for at Vikersund skal få tildelt statlige driftsmidler. Vikersund er av nasjonal interesse, og vi mener derfor at det ikke kan være et kommunalt ansvar alene å drifte anleggene. Hvis Norge ønsker at vi skal ha en skiflygingsbakke, er Modum kommune avhengig av midler for å drifte den. Det er derfor svært bra at regjeringen har bevilget penger til dette, sa Røste onsdag.

