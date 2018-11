Vikersund tilbake på verdenscupkalenderen

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har gjeninnsatt Vikersund på verdenscupprogrammet.

BEITOSTØLEN/OSLO (Nettavisen): Fredag møttes FIS-styret for blant annet å diskutere om Vikersund likevel skulle få arrangere verdenscuprenn til vinteren etter at hoppkomiteen i FIS tidligere i høst vraket den norske bakken fra terminlisten.

Fredag kveld har FIS oppdatert terminlisten og der er Vikersund tilbake på kalenderen.

Det bekrefter også skipresident Erik Røste til Nettavisen, men han vil ikke gi noen ytterligere kommentarer om dagens gladnyhet for Vikersund.

Bråthen: - En situasjon vi aldri må havne i igjen



Clas Brede Bråthen, sportssjef til det norske hopplandslaget, skriver i en SMS til Nettavisen fredag kveld at de ønsker å takke den internasjonale ski- og hoppfamilien som har tatt en beslutning om at Vikersund kan slippes inn igjen i varmen.

- Vi er smertelig klar over at den krevende situasjonen vi har havnet i, er selvforskyldt og har skapt utfordringer for hoppsporten internasjonalt. Det er svært beklagelig og en lite ønsket situasjon, men vi har hele veien blitt behandlet på en god og rettferdig måte. Etter en hektisk høst, kan vi i dag glede oss over at norsk hoppsport får nok en sjanse til å sikre fornyet tillit også i skiflyging, skriver Bråthen til Nettavisen.

Det hører med til historien at bakkekomiteen i FIS tar en endelig avgjørelsen om å godkjenne Vikersund 23. november, men signalene skal være positive til at de vil gjøre det.

- Dersom det viser seg at den jobben som er gjort gjennom hele høsten er av slik karakter at den internasjonale bakkekomiteen ønsker å gi Vikersund fornyet sertifikat, vil det være ekstremt gledelig. Dette er en situasjon vi må sørge for at Hopp-Norge aldri mer havner i, forteller Bråthen.

FORNØYD: Sportssjef Clas Brede Bråthen.

Sendte søknad torsdag

Nettavisen fikk bekreftet at Norges Skiforbund torsdag sendte en søknad til FIS i håp om at FIS-styret på fredagens møte ville gjeninnsette Vikersund på verdenscupkalenderen.

Det var mange som ble tatt på senga tidligere i høst da hoppkomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) bestemte seg for å vrake Vikersund fra verdenscupens terminliste.

Feil ved fire områder i bakken



Verdens største hoppbakke samlet over 33 millioner TV-seere forrige sesong, men det hjalp lite da bakkekomiteen i FIS gjorde det klart at Vikersund ikke tilfredsstiller deres krav.

FIS har påpekt feil ved fire områder i bakken; landingsområdet, utkjøringen, hoppet og kulen.

Stiftelsen Vikersund hoppsenter, eier av bakken, har gjennom Norges Skiforbund hatt dialog med FIS de siste ukene og har jobbet for å finne en løsning på de aktuelle problemene.

