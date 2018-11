Vikersunds verdenscupskjebne avgjøres av FIS-styret denne uken

Vikersund er fjernet fra verdenscupkalenderen i hopp, men arrangøren har et siste håp.

MARIDALSVEIEN (Nettavisen): Det var mange som ble tatt på senga tidligere i høst da hoppkomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) bestemte seg for å vrake Vikersund fra verdenscupens terminliste.

Verdens største hoppbakke samlet over 33 millioner TV-seere forrige sesong, men det hjalp lite da bakkekomiteen i FIS gjorde det klart at Vikersund ikke tilfredsstiller deres krav.

FIS har påpekt feil ved fire områder i bakken; landingsområdet, utkjøringen, hoppet og kulen.

Feilene førte til at hoppkomiteen i FIS fjernet avslutningsrennene i Raw Air i Vikersund fra terminlisten denne sesongen, men Norges Skiforbund har fortsatt et lite håp om at FIS-styret vil gjeninnsette Vikersund på kalenderen når styret møtes førstkommende fredag.

Les også: Hallvard Flatland presenterte Stöckls lag

Nye tegninger



Stiftelsen Vikersund hoppsenter, eier av bakken, har gjennom Norges Skiforbund hatt dialog med FIS de siste ukene og har jobbet for å finne en løsning på de aktuelle problemene.

Det bekrefter Ståle Villumstad, arrangementsansvarlig for hopp i Norges Skiforbund, til Nettavisen.

Han opplever at det har vært en positiv dialog rundt feilene som har blitt påpekt når det kommer til hoppet, utkjøringen og landingsområdet. Den største utfordringen har imidlertid vært endringene som må gjøres på kulen.

- Vi har gjort noen undersøkelser på kulen de siste par ukene. Vi har også hatt en inspektør fra bakkekomiteen på besøk. På bakgrunn av det har Vikersund lagd nye profiltegninger som adresserer alle de fire områdene, inklusivt et nytt forslag for kulen, sier Villumstad til Nettavisen.

VENTER I SPENNING: Arrangementssjef for hopplandslaget Ståle Villumstad.

Har ikke sendt inn søknad



Norges Skiforbund må sende inn en søknad til FIS-styret før fredagens møte hvis de skal ha noe som helst håp om å ha renn i Vikersund denne vinteren, men foreløpig avventer de situasjonen.

Villumstad forklarer at de venter på tilbakemelding fra bakkekomiteen i FIS angående de nye endringene som er foreslått før de bestemmer seg for om de skal søke styret om å få arrangere renn i Vikersund.

Dersom bakkekomiteen fortsatt ikke er overbevist vil Norges Skiforbund i stedet søke om at Trondheim får arrangere rennene som i utgangspunktet skulle ha vært i Vikersund.

- Vi avventer fra time til time på hva vi skal gjøre. Nå har det vært et besøk av en inspektør og vi har levert inn tegninger og en fremdriftsplan som er under behandling. Vi venter litt på signaler fra det før vi gjør noe mer. Igjen er det ikke opp til oss. Det kommer an på hva slags signaler vi får fra FIS. Det er vanskelig for oss å si om det blir det ene eller andre, men at vi ønsker å søke Vikersund er ikke noen stor hemmelighet, forteller Villumstad.

Stöckl: - Gjelder å krysse fingrene, holde kjeft og vente



Norges Skiforbund er tydelig ydmyke overfor FIS, få dager før Vikersunds verdenscupskjebne blir avgjort.

Hans-Martin Renn, leder av FIS’ bakkekomité, kalte i høst Vikersunds oppførsel som «arrogant», ifølge NRK, og dette har tilsynelatende bakkeeier, Norges Skiforbund og landslaget tatt til seg.

Under det norske hopplandslagets «kick off» i Oslo tirsdag ettermiddag viser de fleste av hopperne og lederne stor forståelse for at FIS ønsker å endre bakken som flere av hopperne omtaler som deres favorittbakke.

Alexander Stöckl, trener for det norske landslaget, er imidlertid på ingen måte trygg på at det er gjort nok for å overbevise FIS.

- Jeg er fortsatt usikker. Vi vet det ikke før fredag. Nå gjelder det bare å krysse fingrene, holde kjeft og vente. Det mener jeg, sier Stöckl til Nettavisen.

Landslagstreneren håper Vikersund har gjort nok for å overbevise FIS, men frykter at de er for sent ute.

- Norges Skiforbund med Clas (Brede Bråthen) og Ståle (Villumstad) har gjort fantastisk jobb mot FIS og bakkeeier for å sørge for at vi har fått en god dialog. Jeg tror den siste inspeksjonen var positiv. Jeg tror bakkeinspektøren var positiv til det som skjer i bakken, men det er ganske sent noen få måneder før vi skal ha renn, forklarer Stöckl.

Han har stor respekt for kravene fra FIS og er lettere oppgitt over situasjonen han mener kunne vært unngått.

LETTERE OPPGITT: Alexander Stöckl er skuffet over situasjonen Vikersund har havnet i.

- Tragisk for Raw Air



Østerrikeren liker ikke tanken på at den nyetablerte hoppturneringen Raw Air nå risikerer å miste Vikersund som avslutningsrenn.

- Det hadde vært supertragisk om vi ikke får renn i Vikersund, sier Stöckl.

- Det å avslutte turneringen i Vikersund, verdens største hoppbakke, det utgjør en stor del av turneringen. Det å ikke ha den muligheten...man kapper av beina hvis man gjør det. Da må vi avslutte i Trondheim. Det er et fantastisk sted og en fin bakke, men da blir det tre renn i Trondheim, det er kjedelig. Folk blir mette. Det hadde vært tragisk for norsk hoppsport og det hadde vært veldig tragisk for internasjonal hoppsport med tanke på TV-seerne man hadde i Vikersund i fjor, forklarer Norges landslagstrener.

Han får støtte av de norske hopperne.

- Det er veldig trist og kjedelig hvis det ikke går i orden og det ikke blir hopping i Vikersund. Vikersund var vel det mest sette hopprennet etter nyttårshopprennet Garmisch. Det er klart at det er stor interesse rundt det, sier Johann Andre Forfang til Nettavisen.

Også landslagskollega Robert Johansson krysser fingrene for at bakken hvor han har hoppet 252 meter blir gjeninnsatt på terminlisten.

- Jeg håper de får orden på det. Det er en ganske annerledes skiflygingsbakke profilmessig hvis man skal sammenligne med Planica og de andre bakkene. Den har passet meg utrolig bra, men hvis de gjør endringer så tror jeg fortsatt at Vikersund skal passe meg bra. Det eneste jeg håper er at de får orden på det for jeg har lyst til å hoppe mer i Vikersund, sier Johansson til Nettavisen.

Clas Brede Bråthen, sportssjef for hopp i Norges Skiforbund, håper at de innen fredag har klart å overbevise FIS.

- Jeg opplever at vi har klart å gjøre mye med tanke på å lage profilen slik som det er ønsket av den internasjonale hoppfamilien, sier Bråthen til Nettavisen.

Om det har gjort nok får vi svar på i løpet av de kommende dagene. Nettavisen har tirsdag forsøkt å komme i kontakt med leder for bakkekomiteen i FIS, Hans-Martin Renn, men han er for øyeblikket på reise og har vært utilgjengelig for å gi en kommentar.

Mest sett siste uken