Weng: - Akkurat nå er det ikke gøy å stille i verdenscupen heller

Heidi Weng nesten to minutter bak Therese Johaug i sesongåpningen.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Det ble ingen drømmestart på sesongen for Weng som endte på en 7. plass på fredagens 10 kilometer i klassisk stil på Beitostølen.

Resultatet i seg selv er ingen katastrofe, men avstanden opp til fredagens vinner Therese Johaug var på 1 minutt og 58 sekunder.

Weng som har hatt en noe krevende sesongoppkjøring med en trøblete vår der kroppen ikke spilte helt på lag, erkjenner at hun fortsatt har en jobb å gjøre før hun er tilbake i godt gammelt slag.

- Jeg håper at jeg blir bedre og bedre. Forhåpentligvis får jeg bare gått litt skirenn, men akkurat nå er det på en måte ikke gøy å stille i world cup heller når det så store avstander. Jeg må bare være med og få gått meg litt inn. Forhåpentligvis blir det bra, sier Weng til Nettavisen etter fredagens 10-kilometer.

LES OGSÅ: Weng kjørte seg helt i senk. Nå fungerer ikke kroppen som hun vil

- Kan bare gå én vei



Weng legger ikke skjul på at hun hadde håpet at fredagens løp skulle gå litt bedre for hennes egen del, men hun er samtidig ikke overrasket over at hun ligger et stykke bak.

- Dette er min første ordentlige hardøkt. Jeg følte at jeg egentlig bare gikk uti der. Det var ikke noe voldsomt hverken her eller det, men det kan bare gå en vei nå og det er positivt, forklarer forrige sesongs verdenscupvinner.

Weng får en ny sjanse til å vise seg frem allerede lørdag når det arrangeres sprint på Beitostølen.

Der håper hun at hun kan være enda mer skjerpet, noe hun mener vil være helt nødvendig for å få til en godkjent resultat.

- Når det er en sprint så må du faktisk stå på til fra start til mål. Det gjorde jeg ikke i dag. Jeg var ikke i nærheten av å holde ryggen til Ingvild heller. Jeg tok faktisk litt innpå bare for å prøve, men jeg kjente at etter ti sekunder så var det bare å gå i sin egen fart igjen. Det er langt opp, sier Weng.

Suveren Johaug

Fredag var det altså lite å gjøre med Therese Johaug som gikk sitt første renn på to og et halvt år.

Langrennsstjernen slo lagvenninnen Ingvild Flugstad Østberg med 23,9 sekunder, mens Kari Øyre Slind ble nummer tre, 35,9 sekunder bak Johaug på ti kilometeren.

Johaug forteller etter løpet at hun kjente på nervene før start og at hun opplevde seg selv som vimsete i minuttene og timene før rennet startet.

Mest sett siste uken