Weng forbauset etter seieren i Val di Fiemme - Har aldri opplevd noe lignende

Heidi Weng overrasket seg selv da hun stakk av med seieren på 10 kilometer fellesstart i Val di Fiemme lørdag.

VAL DI FIEMME (Nettavisen): Den norske langrennsstjernen var i en klasse for seg selv og vant til slutt foran finske Krista Pärmäkoski og Teresa Stadlober fra Østerrike.

Weng slo dermed kraftig tilbake etter at hun falt fra en pallplass på 10-kilometeren i Oberstdorf torsdag.

Den norske stjernen er nå kun 1,8 sekunder bak lagvenninne Ingvild Flugstad Østberg i Tour de Ski-sammendraget før den siste etappen.

Irritert Weng gikk i kjelleren



Etter lørdagens løp, legger ikke Weng skjul på at fallet i Oberstdorf ga henne ekstra motivasjon, og skal vi tro Weng, krefter hun ikke visste hun hadde.

- Når man er såpass irritert, så får man til hva som helst. Plutselig har man krefter man ikke trodde man hadde, sier Weng til Nettavisen.

- Jeg har aldri hatt så veldig troen på meg selv - at jeg skulle klare å gjøre en sånt løp hvor jeg går ifra, men jeg må kanskje begynne å litt mer troen på meg selv, forteller den norske vinneren.

Hun gleder seg nå over å ha slått så kraftig tilbake.

- Det var utrolig gøy. Jeg har aldri vært så sliten i mitt liv tror jeg. For en gangs skyld så klarte jeg å presse meg helt ned i kjelleren. Det var virkelig nede i kjelleren, for i den siste bakken trodde jeg at jeg skulle svime av, sier Weng.

Fikk taktikk-råd av familien

Den norske vinneren avslører at hun la slagplanen for løpet sammen med familien tidligere lørdag morgen. Familien ga nemlig klar beskjed om hva hun måtte gjøre.

- Jeg fikk beskjed på morgenen i dag at jeg bare måtte gå for spurtprisen og så gå alt jeg hadde etterpå. Det var det jeg gjorde. De sa at jeg ikke hadde noe valg, så da hadde jeg ikke noe valg. Jeg gjorde det jeg fikk beskjed om og det holdt, forklarer Weng.

Og det smakte godt.

- Jeg trengte en liten opptur akkurat nå, kjente jeg, sier Weng.

Nå er hun storfavoritt til å vinne Tour de Ski på andre året på rad før den avgjørende jaktstarten opp monsterbakken i Val di Fiemme.

DUELL: Ingvild Flugstad Østberg t.v og Heidi Weng på 10 km kvinner fellestart i Val di Fiemme.

Skuffet Østberg

Lagvenninne Flugstad Østberg går ut 1,8 sekunder foran Weng på søndagens jaktstart, men historien har vist at Tour de Ski-lederen trenger langt flere sekunder på Weng for å vinne.

Østberg fikk en tung dag på jobben da hun ble nummer fem på fellesstarten lørdag.

- Jeg kan ikke si noe annet det var ganske, veldig, jævlig kjedelig. Jeg får ikke gjort noe med det nå. Det er andre året på rad at det blir ødelagt på den dagen her, sier Østberg.

Hun er usikker på om det var skiene eller dagsformen som ødela.

- Jeg må få tenkt meg om først og finne ut av ting. Det var veldig rart for jeg følte meg først kjempesprek, men så følte jeg meg absolutt ikke sprek. Det var en merkelig følelse, forteller Østberg.

- Jeg hadde virkelig gledet meg til løpet i dag og til å trykke til på tredje og fjerde runden. Vi gikk veldig rolig på de to første rundene, og så var det ikke det svaret jeg hadde håpet på fra tre og en halv runde og inn, forklarer den norske langrennsprofilen.

