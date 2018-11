Weng med svak prestasjon i prologen

Flere norske langrennsløpere maktet ikke å avansere til utslagsrundene.

Heidi Weng var ikke i nærheten av å avansere til utslagsrundene under lørdagens prolog i finske Ruka.

- Det er veldig skuffende av Heidi Weng. Hun har en stor jobb foran seg, sa Fredrik Aukland til NRK om Wengs prestasjoner.

Langrennseliten åpner verdenscupsesongen med sprint på lørdag i Finland. Maiken Caspersen Falla endte på en 2.-plass i prologen, da hun kom inn 1.45 sekunder bak russiske Natalia Nepryaeva. Stina Nilsson gikk inn som tredjekvinne, like bak Falla.

Heidi Weng, Ragnhild Haga og Kari Øyre Slind maktet ikke å avansere fra prologen og må nøye seg med å se på utslagsrudnene, som begynner rundt klokka 12.30 lørdag.

Haga var nærmest avansement av de tre utslåtte langrennsløperne, da hun endte på 32.-plass, kun 0,18 sekunder bak 30.-plassen.

De resterende norske utøverne som avanserte videre var Anna Svendsen, Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng og Ingvild Flugstad Østberg.

Forrige helg fikk langrennsjentene målt sine krefter under sprinten på Beitostølen. Da vant Maiken Caspersen Falla overlegent.

Therese Johaug er en av de norske utøverne som ikke stilte til start på sprinten lørdag. Det viser startlistene på FIS' hjemmesider.

Den finske sportsjournalisten, Santtu Silvennoinen, spådde fredag at Therese Johaug kommer til å bli pepet på av publikum når hun returnerer til verdenscupsirkuset, etter to og et halvt år. Det blir ikke tilfelle lørdag, da Johaug har valgt å ikke gå sprinten.

Mest sett siste uken