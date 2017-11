Weng står over sprinten

Den norske skistjerna velger å spare kreftene til søndagens 10 kilometer.

Heidi Weng stiller ikke til start i søndagens sprintrenn på Beitostølen. Det bekrefter landslagssjef Roar Hjelmeset.

Wengs plan var å stille til start i to renn på Beitostølen, og etter å stilt til start fredag, melder hun altså pass til lørdagens sprint.

- Vi har besluttet at renn nummer to blir 10 km søndag. Hun står dermed over sprinten i dag, sier landslagstrener Roar Hjelmeset.

Under fredagens 10 km klassisk ble Weng nummer to, 29,4 sekunder bak suverene Marit Bjørgen. Ingvild Flugstad Østberg tok tredjeplassen.

Søndagens renn går også over ti kilometer, men denne gangen skjer det i fristil. Om Weng da klarer å overvinne langrennsdronningen Bjørgen, gjenstår å se. Heller ikke Marit Bjørgen stiller til start lørdag.

I september følte Weng at det meste gikk på skinner treningsmessig. Formen var nærmest i overkant bra. Så ble kroppen plutselig tung. Forrige sesongs verdenscupvinner måtte bremse seg selv og legge inn mer hvile enn planlagt.

Derfor var hun usikker foran fredagens renn.

Mest sett siste uken