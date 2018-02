Zucca med assist da Rangers brøt tapsrekken

New York Rangers så ut til å gå på sitt femte strake tap, men Mats Zuccarello og hans lagkamerater snudde fredagens hjemmekamp og slo Calgary Flames 4-3.

Rangers lå under 2-3 før den siste perioden, men scoringer av Rick Nash og Mika Zibanejad sørget for en viktig 4-3-seier. Zuccarello leverte sin 31. målgivende pasning for sesongen da han sto bak 3-3-scoringen.

– Dette var en følelsesladd seier for alle i klubben. Vi trengte å få litt selvtillit og positivitet i spillergruppen igjen. Jeg synes vi responderte bra på alt som har skjedd i det siste. Vi spilte for hverandre, sa Zuccarello etter kampen, ifølge New York Post.

Det har mildt sagt vært en turbulent sesong for nordmannens lag. Rangers fikk en elendig start med fem tap på sine seks første kamper. Det kom et oppsving i november og desember, men i 2018 har det nesten vært full stopp igjen.

Tre poeng bak

Før fredagens seier sto Rangers med fryktelige 11 tap på årets 16 første kamper. Den elendige formen har ført til at New York-klubben står i fare for å gå glipp av jakten på Stanley Cup-trofeet. I øyeblikket er Zuccarello og co. tre poeng unna en sluttspillplass via et såkalt «wild card».

Rangers er i øyeblikket sist i sin avdeling, men det skiller bare fem poeng opp til 3.-plassen. Med 27 kamper igjen er det fortsatt mye å spille for.

Mot Flames kom Rangers best i gang foran eget publikum i Madison Square Garden. Kevin Hayes ordnet 1-0 etter snaut åtte minutter. Brett Kulak utlignet for gjestene med i underkant av to minutter igjen av første periode.

Slo tilbake

I midtperioden kom Rangers igjen foran etter scoring av Michael Grabner, men Flames utlignet på nytt bare minuttet etterpå ved Curtis Lazar. Matthew Tkachuk sendte bortelaget i føringen halvannet minutt før slutt i midtperioden, men Rangers-spillerne orket ikke nok et tap og snudde kampen i løpet av det siste kvarteret.

30 år gamle Zuccarello var på isen i 19.21 minutter og hadde to skudd på mål i tillegg til sin målgivende pasning.

Rangers har nå to bortekamper mot Winnipeg Jets søndag og Minnesota Wild tirsdag.

