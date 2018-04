Zuccarello bekrefter: Går glipp av VM

En skade gjør at Norges største hockeystjerne mister mesterskapet.

Det bekrefter Mats Zuccarello (30) selv overfor Nettavisen tirsdag kveld.

- Jeg skal ikke til VM. Vi har fiksa på kneet mitt og jeg må hvile i tre til fire uker. Rangers vil derfor ikke at jeg skal dra, sier han til Nettavisen.

- Hadde veldig lyst

VM i ishockey 2018 arrangeres i København og Herning i Danmark fra 4. mai til 20. mai, men det blir altså uten New York Rangers-spilleren på isen.

- Det er forståelig (av Rangers). Det viktigste for meg nå er å bli frisk og få en hel sommer med god trening, sier 30-åringen.

Likevel er det med en viss bismak at han aksepterer avgjørelsen.

- Det er synd, for jeg har veldig lyst til å dra og til å spille VM, men jeg må gjøre som sjefene sier, innser han.

Zuccarello ble poengkonge i Rangers for tredje sesong på rad nå, med 53 poeng på 80 kamper.

- Plaget meg hele sesongen

Nordmannen har slitt med kneet hele sesongen. Nettavisen har flere ganger sett ham halte i garderoben etter kampene han har spilt. Han haltet også rundt på treningssenteret til Rangers i Tarrytown tirsdag.

- Det har plaget meg hele sesongen. Jeg skal ikke skylde på noe som helst, det er bare greit å få gjort det nå, så jeg får en hel sommer med trening, påpeker han.

Zuccarello var for øvrig på sykehus så sent som mandag for å få behandling for skaden.

Landslagssjef Petter Thoresen har ikke besvart Nettavisens henvendelser tirsdag kveld.

Norge skal spille alle sine gruppespillskamper i Herning. De åpner mot Latvia 5. mai og avslutter mot Sør-Korea 14. mai.

Viasat 4 viser Norges kamper, og mesterskapet vises i sin helhet på Viaplay. De fire beste lagene i hver gruppe går videre til kvartfinalene.

Mest sett siste uken