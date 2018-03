Zuccarello scoret, men Rangers tapte mot Florida Panthers

Nordmannen satte også en straffe i mål uten at det hjalp til ny borteseier.

FLORIDA PANTHERS - NEW YORK RANGERS 4-3 e.str.

New York Rangers' Mats Zuccarello scoret både i ordinær tid og i straffeslagene mot Florida Panthers på bortebane lørdag.

Men det holdt ikke til seier for Zucca og co. Kampen endte 4-3 til vertene.

Panthers-profilen Jonathan Huberdeau avsluttet det som så ut til å bli en målløs første periode med å sette inn pucken rett før pause.

Etter drøye åtte minutter inn i andre periode fikk hjemmelaget sin andre nettkjenning ved Frank Vatrano.

Kort tid etter scoret Zuccarello med assist fra Neal Pionk og Ryan Spooner, men det ble ikke flere mål i denne perioden. Panthers beholdt dermed ledelsen da lagene gikk til andre pause.

17 sekunder inn i tredje periode sørget Rangers' Mika Zibanejad for utligning. Men det gikk ikke engang et minutt før Panthers tok ledelsen igjen. Jamie McGinn var målscorer.

Drøye sju minutter etter periodestart utlignet Rangers' Kevin Hayes igjen og dermed var det duket for en thrilleravslutning på vertenes hjemmebane BB&T Center.

Etter målløs spilleforlengelse måtte kampen avgjøres på straffekonkurranse.

Zuccarello var første mann ut og satte pucken i nettet. Det gjorde også Panthers' Aleksander Barkov og Vincent Trocheck og dermed endte kampen 4-3 til hjemmelaget.

Zuccarello var 19 minutter på isen og hadde fire skudd på mål i tillegg til scoringen sin.

New York Rangers ligger sist i Metropolitan-divisjonen med 67 poeng på 69 kamper. Det er lite trolig at laget kvalifiserer seg til NHL-sluttspillet denne våren.

Florida Panthers ligger bedre an, og manlger bare to poeng på å hente inn Columbus Blue Jackets. Sistnevnte klubb ligger på den på den åttende og siste plassen som gir sluttspill for lagene i Eastern Conference.

