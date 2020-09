Vipers feide Tertnes av banen med 13 målscorere

Vipers Kristiansand vartet opp med målfest og 35-18-seier da Tertnes kom på besøk søndag. Nora Mørk scoret på alt i åpningsminuttene før hun roet ned.

Mørk er en av årets store attraksjoner i kvinnenes eliteserie etter comebacket til norsk håndball. Søndag scoret hun på alt i åpningsminuttene og var tremålsscorer etter seks minutter. Det ble imidlertid hele målbeholdningen hennes mot Tertnes.

Utover i kampen bommet Mørk nemlig mer og mer, men det gjorde fint lite når lagvenninnene bød opp til målfest.

Hele 13 Vipers-spillere tegnet seg på scoringslisten. Heidi Løke ble toppscorer med sine fem mål, mens Jeanette Kristiansen, Linn Jørum Sulland og Sunniva Næs Andersen scoret fire hver.

– Jeg synes vi i perioder spiller veldig bra. Tertnes sliter med å score mål. Så blir vi litt ukonsentrerte på slutten, men jeg synes ikke Tertnes hadde all verden å komme med. Men det var bra av oss. Resultatet er pent, sa Sulland ifølge Fædrelandsvennen.

Linn Gossé ble kampens målscorer med seks, men det var en liten trøst for Tertnes-spilleren. Fjorårets seriefirer ble rett og slett feid av banen i Kristiansand.

– Vi har et mål om å nå langt i mesterligaen, og da skal forskjellen være så stor, konstaterte Sulland.

Byåsen ble reddet av keeperen

Fjorårets serietreer Byåsen fikk en tøffere oppgave borte mot Oppsal. Byåsen gikk rett i strupen på Oppsal og opparbeidet seg en tidlig ledelse, men Oslo-laget ville ikke la seg slå uten en ordentlig krig. Kampen var lenge jevn, og hadde det ikke vært for flere klasseredninger av Lipman kunne det sett verre ut for Byåsen.

Nederlenderen sto som en vegg for Byåsen i fjor og fulgte opp med en sterk prestasjon i Oslo.

Offensivt lugget det tidvis mer for Byåsen. Ungjenta Andrea Holm Aune leverte en sterk kamp på vingen, det gjorde også Anna Huse. Aune ble toppscorer for Byåsen sammen med Julie Jacobsen med sju mål, mens Huse bidro med tre scoringer i tillegg til at hun sikret Byåsen flere straffekast.

Sofie Vinde Norum ble toppscorer med seks mål da Fana slo Rælingen 33-25, mens Malin Holta scoret åtte da Sola slo Molde 27-20.

(©NTB)