Vipers festet finalegrepet etter eventyrlig snuoperasjon

Larvik ledet med fem mål rett før pause, men ble ydmyket av Vipers i annen omgang. Den første sluttspillfinalen i håndball endte 29-22 til Kristiansand-klubben.

Det var kontrastenes kveld i Larvik tirsdag. Hjemmelaget dominerte før pause og ledet 15-13 halvveis, mens Vipers slo voldsomt tilbake i omgang nummer to.

– Det ble et bra resultat til slutt. Vi hadde en liten periode i første omgang der vi strevde litt, men vi jobbet oss gjennom det, sa Vipers-veteran Kristine Lunde-Borgersen til TV 2 etter kampen.

– Nå har vi et veldig godt utgangspunkt foran returkampen. Nå skal vi gjøre en god jobb inn mot den kampen og ta den siste tittelen, supplerte trener Kenneth Gabrielsen.

Vipers har tidligere denne sesongen vunnet serien og cupen. Nylig ble det i tillegg finaletap i EHF-cupen.

Fikk råskap

Larvik hadde Vipers i kne gjennom store deler av første omgang, og fire minutter før pause ledet mannskapet til Tor Odvar Moen komfortabelt 15-10.

Da så det meget lyst ut for vestfoldingene, men de siste minuttene av omgangen brukte gjestene fra Kristiansand til å redusere forspranget til 15-13. Det var en liten forsmak på hva som var i vente.

I pausen etterlyste Vipers-trener Gabrielsen mer tempo og råskap fra laget sitt. Han fikk det han ba om. Annen omgang ble en oppvisning av bortelaget og noe nær et rent mareritt for Larvik.

Midtveis i omgangen hadde et Vipers-mannskap med langt mer tempo i spillet sitt snudd kampen til 24-18-ledelse. Og det stoppet ikke der. På et tidspunkt ledet sørlendingene med ni mål mot et Larvik-mannskap som virket rystet.

Hjemmelaget spiste seg innpå med to mål i sluttminuttene av kampen, men Vipers har uansett et strålende utgangspunkt foran lørdagens returkamp på hjemmebane i Kristiansand.

Stø kurs

Linn Jørum Sulland og lagvenninnene har dermed stø kurs for sesongens tredje tittel. Den stjernetunge sørlandsklubben har levd opp til forventningene om at laget skulle sette en stopper for Larvik-dominansen i norsk kvinnehåndball.

Kari Brattset ble toppscorer for Vipers med sju scoringer tirsdag. Strekspiller June Andenæs scoret seks ganger for Larvik.

Katrine Lunde gjorde en meget god kamp i Vipers-målet. Landslagsstjernen endte på en redningsprosent på rundt 50. Også Larvik-keeper Guro Rundbråten gjorde sine saker meget bra.

