Vipers-kampen utsatt etter koronasmitte hos Rostov Don

Den utsatte mesterligakampen i håndball mellom Vipers Kristiansand og Rostov Don er utsatt igjen som følge av koronasmitte i den russiske klubben.

Kampen skulle spilles onsdag kveld, men er utsatt på ubestemt tid.

Vipers melder i en pressemelding tirsdag kveld at Rostov Don ankom Kristiansand mandag og at hele reisefølget ble testet. Det ble påvist smitte, og i henhold til protokollen for internasjonale kamper har EHF utsatt kampen.

Assisterende kommuneoverlege Priscilla Hilton har ifølge Vipers satt de smittede i isolasjon og resten av reisefølget i karantene.

I fjor høst ble en rekke Vipers-kamper i mesterligaen utsatt som følge av koronarestriksjoner. Lørdag spilte laget sin første CL-kamp siden midten av oktober da det ble 28-28 mot danske Esbjerg.

Det skulle vært den første av tre kamper på en uke. Lørdag venter CSM Bucuresti i Romania.

Også bortekampen mot Rostov, som er Katrine Lundes tidligere klubb, ble utsatt i fjor høst. Den er omberammet til 9. februar.

Rostov Don topper tabellen i gruppa med 13 poeng på åtte kamper. CSM Bucuresti har 11 poeng på ni kamper, mens Vipers har spilt bare fem kamper. Det norske mesterlaget er fortsatt ubeseiret i turneringen og har 8 poeng.

Ny dato for kampen mot Rostov i Kristiansand bestemmes senere.

(©NTB)

