Kantspiller forlater Vipers Kristiansand

Skriver under for for Oppsal.

Pernille Wang Skaug, som ble kåret til Vipers Kristiansands beste spiller i siste sluttspillsemifinale mot Byåsen, skal spille for Oppsal neste sesong.

Det bekrefter Oppsal på sitt nettsted onsdag.

Skaug hadde opprinnelig et år igjen av kontrakten med serievinner Vipers Kristiansand, men valgte å avbryte kontrakten for å flytte nærmere kjæreste og familie.

26-åringen har spilt andrefiolin bak Malin Aune på høyrekanten denne sesongen etter overgangen fra moderklubben Halden, men har fått spille mye i Aunes skadefravær de siste kampene.

Hun ble kåret til banens beste da Vipers Kristiansand tok seg videre til sluttspillfinale etter seier mot Byåsen tirsdag.

Omskolert

Skaug kan spille både back og kant på høyresiden.

- Det var i forbindelse med juniorlandslaget jeg ble omskolert til kantspiller, sier Skaug til sin nye klubbs hjemmeside.

- Fram til da hadde jeg bare vært bakspiller. At jeg kan bekle både kant- og bakspillerposisjon har i dag blitt en av mine styrker.

Oppsal har måttet tåle store utskiftninger i stallen før kommende sesong, men har hentet inn blant andre Vilde Andersen Vinje fra Gjerpen, Follo-toppscorer Janne Håvelsrud Eklo og strekspiller Sara Rønningen fra Levanger.

Sistnevnte signerte opprinnelig for Sola, men brøt kontrakten da Sola ble nedrykksklare etter å ha feilet i kvalifiseringen mot Rælingen.

Skaug har fortsatt muligheten til å avslutte Vipers-karrieren med flere trofeer. Vipers møter enten Larvik eller Storhamar i sluttspillfinalen, før de skal spille finale i EHF-cupen mot rumenske Craiova fredag.

Til dansk håndball



Samtidig er Oppsal-keeper Rikke Marie Granlund klar for Esbjerg. Det bekrefter den danske håndballklubben i en pressemelding.

Den norske 28-åringen har vært svært god i hjemlig eliteserie denne sesongen, og var blant annet sterkt delaktig da Oppsal sto for en skrell med uavgjort mot serievinner Vipers Kristiansand denne sesongen.

Granlund starter i sin nye klubb 1. juli og skal kjempe om keeperplassen med tidligere Larvik-keeper Sandra Toft.

- Jeg kjenner også Sandra Toft fra Larvik og vet at det blir tøft å få spilletid, men konkurransen er viktig for å utvikle seg, sier Granlund.

Hovedtrener i Esbjerg, Jesper Jensen, er glad for at klubben lyktes med å hente en keeper som vil danne keeperduo med førstevalget på Danmarks landslag.

- Vi har troen på at Rikke er en keeper som kan utgjøre en forskjell i noen av de 40-45 kampene vi forventer å spille nasjonalt og i Europa kommende sesong, fortsetter han.

Esbjerg er nettopp i gang med sluttspillet i den danske ligaen. Tirsdag tapte laget mot Odense, og dermed skal de to lagene ut i en tredje og avgjørende kamp for å komme til finalen.

