Vipers med sterk sluttspurt, men klarte ikke å stjele poeng fra Bucuresti

Vipers Kristiansand rystet stjernegalleriet Bucuresti i lørdagens mesterligaoppgjør, men ble felt av egne feil i andre omgang og tapte 27-29.

Katrine Lunde sto fram på slutten, og Vipers-jentene skapte drama, men Bucurestis verdensstjerner holdt ut og sikret tomålsseier i kampens siste minutt.

Linn Jørum Sulland scoret åtte mål for Vipers, mens Andrea Lekic ble kampens toppscorer med ni.

Kampen ble tapt da Vipers tabbet seg ut på flere hold midtveis i andre omgang og havnet fem mål bak.

– Det smaker dårlig. Vi dummer oss ut i perioder i andre omgang som gjør at vi taper, sa Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til Viasat 4.

– Vi gjør et feil bytte i andre kampen på rad, også gjør vi mange rare valg i en periode som gjør at vi havner fem mål bak. Vi må også ha flere bakspillere som fungerer, la han til.

Vipers har ett poeng i gruppespillet i mesterligaen etter 27-27 mot Bietigheim i første runde. Forrige kamp før oppgjøret mot Bucuresti endte med 26-27-tap i siste sekund mot FTC Hungaria etter en skjebnesvanger feil.

Drømmestart

Vipers fikk en drømmeåpningen på lørdagens hjemmekamp. Marta Tomac sørget for 5-2-ledelse etter ti minutter.

Cristina Neagu scoret imidlertid noen kjappe mål like etter og ordnet utligning til 5-5.

Vipers hang med utover i første omgang. Emilie Hegh Arntzen banket ballen inn til 14-14 til pause.

Andre omgang startet jevnt, men da Malin Aune og Linn Jørum Sulland fikk tominuttere samtidig, fikk Bucuresti et forsprang på fem mål i spill 6 mot 4. Vipers pådro seg også utvisning for feil bytte, og da ble det tungt mot Amanda Kurtovic og co.

Anonym Kurtovic

Den norske høyrebacken spilte store deler av første omgang for gjestene, og scoret ett mål, men fant ikke helt ut av flere lagvenninner på landslaget og ble byttet ut.

Kurtovic hadde sjansen alene med Lunde med fem minutter igjen, men også da hadde Lunde en hånd i veien.

En sterk Vipers-periode med ti minutter igjen av kampen gjorde at Bucuresti kun ledet med ett mål, men bortelaget viste hva de var gode for og sikret seieren i kampens siste minutt.

