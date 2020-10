Vipers-plan om mesterliga i Danmark lagt død – russisk storlag sa nei

Vipers så for seg å spille dobbeltkamp mot russiske Rostov-Don på nøytral grunn i Danmark for å komme i mål med mesterligaen. Det blir det ingenting av.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad opplyste nylig overfor NTB at håndballklubben fra Kristiansand var i dialog med ledelsen i Rostov-Don om å møtes til kamper i Danmark.

Løsningen ble lansert som følge av at Danmark ikke har de samme strenge karantenebestemmelsene som Russland og Norge. Vipers skulle ha møtt Rostov-Don på bortebane sist helg, men kampen er utsatt som følge av virussituasjonen.

Returkampen i Norge er terminfestet til 21. november, men mye tyder på at også den må skyves på som følge av at karanteneregler vil skape utfordringer for begge lag.

Nå er det klart at det heller ikke blir noe av løsningen med å spille på dansk jord. Det bekrefter administrasjonssjef i Vipers, Morten Løvø, overfor NTB.

EHF har ballen

– Rostov ønsker ikke å spille sin hjemmekamp på nøytral grunn, og da blir det vanskelig. Den løsningen er lagt død, sier han.

Løvø opplyser videre at ballen nå ligger hos Det europeiske håndballforbundet (EHF) som må forsøke å finne en løsning for å få gjennomført kampene mot den russiske storklubben.

Løvø opplyser også at det råder usikkerhet rundt i hvilken grad den norske regjeringens innstramminger i karantenebestemmelsene rundt arbeidsreiser vil påvirke reisevirksomheten til Vipers.

Tidligere denne uken varslet statsminister Erna Solberg (H) at det ikke lenger vil bli gitt karanteneunntak for arbeidsreiser til land som har så høyt smittetrykk at de defineres som røde. Kulturminister Abid Raja (V) bekrefter onsdag overfor NTB at dette også gjøres gjeldende for idretten.

Vipers skal etter planen møte franske Metz i mesterligaen 7. november. Også den kampen står nå i stor fare for å måtte utsettes.

Tett terminliste

Mange ser for seg at europacupene kommer til å bli svært vanskelig å gjennomføre som oppsatt denne sesongen. En rekke kamper er allerede utsatt på grunn av viruspandemien.

– Vi kan få en utfordring om vi må ta igjen seks-sju kamper. Det kan bli trangt med tid, sa Vipers-trener Gjekstad til NTB nylig.

Vipers har tatt sju poeng på sine fire første kamper (tre på bortebane) i Champions League i høst. Hjemmeoppgjøret mot FTC Hungaria ble utsatt på grunn av covid-19-sykdom i den ungarske leiren.

Gruppespillet i mesterligaen er en liten maraton med 14 kamper for hvert lag. Etter dette kommer en cupfase før sluttspillet, Final4-helgen i Budapest, i slutten av mai. Der deltar fire lag.

Klubbhåndballen tar i tillegg EM-pause fra 23. november.

