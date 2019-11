Vipers til NM-finale etter jevn kamp mot Molde

Gjestene fra Molde bet godt fra seg, men klarte ikke å stå imot overmakten.

VIPERS - MOLDE 28-23:

Stjernelaget Vipers sikret onsdag en plass i finalen i håndball-NM etter å ha slått Molde 28-23 i Aquarama i Kristiansand.

Seieren kom imidlertid ikke på «enkelt» Vipers-vis, men ble i stedet en utfordrende kamp for det norske mesterlaget.

Sterk Molde-start



Der Vipers tidligere har herjet med motstanderne, klarte Molde å bite seg fast i onsdagens oppgjør.

De to lagene fulgte hverandre tett i kampens første kvarter, og Sarah Paulsen viste seg som målfarlig for gjestene fra Molde. Etter at også Hege Løken hadde servert to kjappe mål, var Molde på et tidspunkt oppe i en 9-7-ledelse mot Norges beste håndballag.

Til pause hadde Vipers imidlertid snudd kampen tilbake til stillingen 13-12 i hjemmelagets favør.

KLAR BESKJED: Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad ga klar beskjed om hva han mente i timeouten midtveis i den andre omgangen.

Ga klar beskjed



Også etter pausen fortsatte Molde å utfordre Vipers. Selv om hjemmelaget klarte å øke ledelsen ved flere anledninger, viste Molde god moral og kjempet seg tilbake i oppgjøret.

Etter at Vipers hadde skutt flere raske bomskudd midtveis i andreomgangen, hadde Vipers-trener Ole Gustad Gjekstad fått nok, og tok en timeout.

- Dette er ikke en skuddkonkurranse, åpnet Vipers-sjefen med, og fortsatte tordentalen med å gi klar beskjed om hva han mente om lagets prestasjoner de siste minuttene.

Mulig var Gjekstads ord det som skulle til, for Vipers klarte til slutt å styre inn til en 28-23-seier.

Brennhet Løke



Mandag var Heidi Løke en av spillerne som ble tatt ut i Norges tropp til håndball-VM, og onsdag viste linjespilleren nøyktig hvorfor hun er regnet som verdens kanskje aller beste linjespiller.

I kampens første omgang satte Løke like gjerne inn fem mål på sine fem skudd, og i den andre omgangen fulgte hun opp med ytterligere fire nye mål.

Med sine ni mål ble Løke semifinalens store spiller.

I finalen venter vinnerne av semifinalen mellom Storhamar og Flint.

