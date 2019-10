Virgil van Dijk er klar for Solskjærs United - mener kampen ikke skiller seg ut

Liverpool-stopperen mener det er viktigere kamper i sesongen enn de mot Manchester United.

Virgil van Dijk har vært en åpenbaring for Liverpool etter overgangen fra Southampton for to sesonger siden.

Det er liten tvil om at Van Dijk har vært én av årsakene til Liverpools suksess under Jürgen Klopp de siste sesongene, og midstopperen sier selv at sulten på troféer ikke har blitt noe mindre etter at laget herjet seg til Champions League-bøtta forrige sesong.

- United er i en dårlig periode

Nederlenderen er også klar på at søndagens storoppgjør mot Manchester United er viktigere for supporterne enn det er for spillerne i Liverpool.

- Det er jo ikke ideelt for United at de er foruten en av de beste målvaktene i verden og en av deres midtbanespillere. De er nok skuffet, men vi må bare fokusere på oss selv, sier Van Dijk om nyheten om at David de Gea og Paul Pogba mister oppgjøret mot Liverpool på Old Trafford.

Nyheten om at United må klare seg uten to av sine beste spillere, mot det beste laget i England, slo hardt ned hos United-supporterne - som allerede har måttet se laget sitt avgi poeng på poeng denne sesongen.

FORTVILER: Harry Maguire fortviler etter tapet mot Newcastle i forrige Premier League-runde. Foto: Lee Smith (Reuters)

Når kampen på søndag sparkes i gang, er det hele 15 poeng som skiller de to lagene. Liverpool okkuperer som kjent 1. plassen i Premier League med god margin, mens United befinner seg på en svært skuffende 12. plass, bare to poeng over nedrykksstreken.

- De er inne i en dårlig periode, de har ikke mye selvtillit nå om dagen, og de befinner seg i en situasjon de ikke ønsker å være i. Men det fine med fotball er at du kan slå tilbake i alle kamper. De tenker kanskje at dette er en perfekt anledning til å gjøre akkurat det, men det er vi klar over. Vi ønsker å gå ut å kjempe for hver meter på gressmatta, slik at vi kan ta med oss tre poeng hjem til Liverpool, forklarer Liverpool-stopperen.

- Jeg ser ikke Manchester City-kamper

Når terminlisten for Premier League slippes, er datoene for oppgjørene mellom Liverpool- og Manchester United gjerne det lagets supporterne først ser etter. Selv mener van Dijk søndagens kamp ikke skiller seg nevneverdig ut fra andre oppgjør gjennom sesongen.

- Det er en massiv kamp, men det er mer for supporterne. Jeg mener alle Champions League-kampene våre er like store som denne. Oppbyggingen og atmosfæren før kamp skiller seg kanskje ut, men jeg mener ikke dette er sesongens største kamp. De store kampene er i Champions League, og de kampene som kan vinne oss Premier League-tittelen.

BAUTA: Virgil van Dijk har vært en bauta i Liverpools midtforsvar. Her med Trent Alexender-Arnold. Foto: Darren Staples (Pa Photos)

Liverpool har til gode å avgi poeng i Premier League denne sesongen, og har fått en god start på Champions League-kampanjen. Manchester City har allerede falt åtte poeng bak i tittelracet, og flere spår at dette endelig skal bli sesongen Liverpool blir kronet som det beste laget også i England.

Og de som trodde Liverpool-esset fulgte nøye med på de lyseblå fra Manchester, vel, de tok feil.

- Jeg ser ikke City sine kamper, men jeg har venner og familie som sender meg meldinger hvis noe spesielt skjer, som da de tapte mot Wolverhampton. Det er bare en del av livet, og vi lærte forrige sesong at vi ikke trenger å følge med på andre lag før sesongen er over. Så langt har vi gjort det bra, men City forsvinner jo ikke, sier van Dijk.

Og legger til:

- Sulten på troféer er enda større enn den var før vi vant Champions League. Alle ønsker å oppleve det igjen. Det var en så fantastisk kveld med hele oppbyggingen til kampen - som startet allerede da vi slo Barcelona på Anfield.