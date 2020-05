Virtuell minnegudstjeneste på 35-årsdagen for Bradford-brannkatastrofen

På grunn av viruspandemien ble mandagens minnegudstjeneste på 35-årsdagen for brannkatastrofen på fotballklubben Bradfords bane avholdt virtuelt.

De 56 tilskuerne som omkom da hovedtribunen på Valley Parade ble overtent og brant ned under en seriekamp 11. mai 1985 minnes hvert år med en gudstjeneste i Centenary Square i den nordengelske byen. I år gjorde myndighetenes tiltak mot smittespredning det umulig, men seremonien ble i stedet avviklet virtuelt og gjort tilgjengelig på Facebook, Instagram, Twitter , iFollow og YouTube.

Kampen i siste serierunde mellom Bradford og Lincoln for 35 år siden skulle for hjemmelaget være en feiring av at laget for første gang siden 1930-tallet hadde sikret opprykk til nest øverste divisjon. 11.076 tilskuere fylte stadion, men i slutten av første omgang oppsto en brann som utviklet seg med eksplosiv fart. I løpet av noen minutter var hovedtribunen overtent. 54 hjemmefans og to Lincoln-supportere døde i flammene, og 256 mennesker ble skadd, mange av dem alvorlig.

Tragedien førte til en høyst nødvendig oppdatering av sikkerhetsforskriftene for idrettstribuner i Storbritannia og fikk i likhet med Heysel-tragedien noen uker senere og Hillsborough-tragedien fire år senere stor betydning for hvordan publikums sikkerhet ivaretas under fotballkamper.

– Det er med dyp beklagelse vi må melde at den årlige minnegudstjenesten ikke kan gjennomføres som vanlig. Denne er av stor betydning for klubben, våre supportere og folket i Bradford og andre steder. Vi vil likevel hedre alle som mistet livet og ble berørt av tragedien, og vi inviterer alle til å delta gjennom sosiale medier, sa Bradford-talsmann Ryan Sparks til klubbens nettsted.

Fra klokka 11 lokal tid mandag strømmet Bradford taler fra klubbkapellanen Oliver Evans, byens borgermester Doreen Lee, Bradfords biskop Toby Howarth og mange andre. Det var budskap fra representanter for brannvesen, politi og sykehuset der mange av de skadde ble behandlet, og alle snakket fra ulike steder.

