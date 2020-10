Virus-usikkerheten råder foran mesterligatrekningen – kamper kan bli flyttet

Torsdag vet Ole Gunnar Solskjær, Erling Braut Haaland og de øvrige aktørene i mesterligaen hvem som blir motstandere i gruppespillet. Samtidig er mye uklart.

Seks uker er gått siden Bayern München ble kronet som mesterligavinnere forrige sesong. Torsdag skal de 32 lagene som er kvalifisert for inneværende sesongs utgave av turneringen fordeles på åtte grupper.

Trekningen er av virushensyn flyttet fra Aten til Det europeiske fotballforbundets kontorer i Sveits og gjennomføres bak lukkede dører. Koronasituasjonen innebærer at det også er knyttet stor grad av usikkerhet til gjennomføringen av gruppespillet.

Et av spørsmålene er om kampene lar seg gjennomføre på arenaene de blir satt opp på etter at gruppene er klare. Karanteneregler kan gjøre det vrient for lag å fritt krysse landegrenser utover høsten.

Haaland-sjef avventende

Erling Braut Haalands sjef i Borussia Dortmund, Michael Zorc, setter ord på hodebryet i et intervju med avisen Frankfurter Allgemeine SonntagsZeitung.

– Fortsatt foreligger ikke de juridiske avklaringene som må til for i det hele tatt å kunne spille disse kampene, sier han – og utdyper:

– Dersom vi spiller kamp i mesterligaen på en onsdag i et risikoområde, som sannsynligvis vil være situasjonen for mer enn halvparten av de aktuelle byene, må det være på plass regler som tillater oss å spille kamp i Bundesliga påfølgende lørdag.

I mange land foreligger det karanteneregler som er til hinder for nettopp dette.

Dersom ikke en kamp lar seg spille på oppsatt sted, har hjemmelaget ansvaret for å finne en alternativ arena, eventuelt i et såkalt nøytralt land. Det var tilfellet da Moldes møte med aserbajdsjanske Qarabag i mesterligakvalifiseringen ble flyttet til Kypros nylig.

Unntak

I mange land gjøres det riktignok unntak for karantenereglene for profesjonelle idrettsutøvere, men reglene varierer til dels mye. Rune Almenning Jarsteins Hertha Berlin måtte nylig klare seg uten den polske spissen Krzysztof Piatek i en cupkamp fordi han var underlagt fem dagers karantene etter å ha vært på landslagssamling.

Robert Koch-instituttet, som styrer smittevernarbeidet i Tyskland, har klassifisert en rekke land og regioner som risikoområder. Spania og deler av Frankrike er blant disse.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har allerede varslet at det kan bli aktuelt å utvide varigheten av mesterligagruppespillet fra 9. desember til 28. januar dersom det blir mange utsatte kamper underveis.

Skulle ikke gruppespillet la seg gjennomføre overhodet, vil Uefa-styret beslutte hvilke lag som går til utslagsrundene.

Solskjær i pott to

Følgende klubber er å finne i den første seedingspotten i torsdagens trekning: Bayern München, Sevilla, Real Madrid, Liverpool, Juventus, Paris Saint-Germain, Zenit St. Petersburg og Porto.

I pott nummer to befinner Barcelona, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Ajax og Sjakhtar Donetsk.

Gruppespillet innledes 20. og 21. oktober.

(©NTB)