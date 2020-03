Virusekspert tror ikke på flere fotballkamper i 2020

Tysk fotball vil ikke komme i gang med kampaktivitet før i 2021, tror en virusekspert. Han mener fotballen ikke står fremst når restriksjonene skal oppheves.

Virologen Jonas Schmidt-Chanasit ved Bernhard Nocht-instituttet for tropisk medisin i Hamburg lanserer sine tanker rundt tysk fotballs umiddelbare framtidsutsikter i et intervju med Norddeutscher Rundfunk.

Han hevder det ligger stor risiko i å gjenoppta aktiviteten i idrettsmiljøet for tidlig.

Erling Braut Haaland og kollegene i tysk Bundesliga har fått utsatt sine kamper i første omgang til 2. april. Hva som skjer deretter er uvisst.

– Det er ikke realistisk å skulle fullføre sesongen. Vi ser situasjonen i Europa, og hva vi fortsatt står overfor, sier Schmidt-Chanasit i følge det tyske nyhetsbyrået DPA.

– Og selv om vi ikke er rammet så hardt, betyr ikke det at fotballen kan gjenopptas. Det vil gjøre situasjonen langt verre igjen, tilføyer han.

Tidligst neste år

Viruseksperten har ikke lystige framtidsspådommer å komme med til fotballmiljøet.

– Vi snakker om en tidshorisont som nås tidligst neste år, sier han.

Bundesliga-ledelsen synes å ha et håp om å gjenoppta seriespillet tidligst i mai. En mulighet som nevnes er å arrangere kamper bak lukkede dører. Håpet er å unngå milliardtap, blant annet i form av tapte TV-inntekter.

Schmidt-Chanasit advarer imidlertid mot å spille for tomme tribuner fordi «det vil friste folk til å samle seg for å følge kampene sammen». Virologen sier i tillegg at «morsomme ting» som fotball bør stå sist på listen når hverdagen skal gjenopptas.

Skoler og mange bedrifter er stengt i Tyskland i kampen mot koronaviruset. Folk bes i øyeblikket om å holde seg hjemme. Mer enn 16.000 mennesker er smittet av viruset og over 40 har mistet livet.

Tvilende til rask restart

Fotballen er satt på pause over stort sett hele Europa, men fortsatt uttrykkes det håp om å kunne fullføre inneværende sesong i de ligaene som nærmer seg slutten.

Den franske fotballpresidenten Noel Le Graet sa torsdag at han håper sesongen kan være rundet av innen midten av juli. Lederen for spillerforeningen i Italia, Damiano Tommasi, tror imidlertid ikke Serie A blir gjenopptatt med det første.

– Ved å la ballen rulle igjen, signaliserer vi til samfunnet at vi nærmer oss normalitet igjen. Det er ikke tilfellet. Fotballen er helt på bunnen av listen over viktige ting, sier han i et intervju med Süddeutsche Zeitung.

35.000 mennesker er smittet av koronaviruset i Italia. Over 3.000 er døde.

