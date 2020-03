Viruset stopper også tyrkisk fotball, kamppause for Sørloth

Koronakrisen setter også en stopper for kampene til Alexander Sørloth og Trabzonspor i tiden som kommer.

Torsdag opplyste tyrkiske myndigheter at kampaktiviteten innen fotball, basketball og volleyball stanses midlertidig som et tiltak i kampen mot koronaviruset.

Ungdoms- og idrettsminister Muharrem Kasapoglu kom med kunngjøringen etter å ha møtt presidentene i de tre særforbundene.

Fotballigaen har gjennomført kamper uten tilskuere på tribunene den siste tiden, også etter at de fleste av de øvrige europeiske landene hadde stoppet sine ligaer.

Fotballpresident Nihat Ozdemir har argumentert med at Tyrkia er et av landene som er minst påvirket av virusutbruddet. Samtidig har flere spillere og trenere framført kritikk mot at ikke kampene er stoppet.

Alexander Sørloths Trabzonspor opplyste tidligere denne uken at den tidligere Premier League-profilen John Obi Mikels kontrakt er terminert med øyeblikket virkning.

Midtbanespilleren sa noen dager tidligere at han ikke ønsket å spille flere kamper i Tyrkia så lenge ligaen fortsatte sin aktivitet under viruskrisen.

