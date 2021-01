Viruskaoset i NBA fortsetter – nye kamper utsatt

På bare litt over en måned har 16 NBA-kamper blitt utsatt som følge av koronaviruset. Nå gjøres tiltak for å hindre spredning og ytterligere utsettelser.

Kun timer før Memphis Grizzlies skulle møte Portland Trail Blazers hjemme natt til torsdag, ble kampen utsatt som følge av mistanke om smitte. Hvert lag må ha minst åtte spillere tilgjengelige, men det hadde ikke Grizzlies.

Det var den 16. kampen som nå har blitt flyttet siden sesongen startet 22. desember. 15 av kampene har blitt utsatt siden 10. januar, og den 17. kan fort bli et faktum når Trail Blazers og Grizzlies igjen skal møtes natt til lørdag.

I tillegg har Washington Wizards slitt voldsomt med smitte. De har måttet utsette fem kamper på rad. klubbens daglige leder Tommy Sheppard har bekreftet at seks spillere og flere i støtteapparatet har testet positivt. Wizards har ikke spilt siden 12. januar.

NBA skrev onsdag på sine hjemmesider at elleve nye spillere siden 13. januar hadde testet positivt.

Nå tas det grep fra ligaen. Spillerne får ikke lov til å klemme og kjøre sine rutiner før kamp med «high fives» og «handshakes», skriver ESPNs anerkjente journalist Adrian Wojnarowski. I tillegg blir det i tiden fremover sikkerhetspersonell på begge banehalvdeler under oppvarming og underveis i kampene for at spillerne ikke er for tett på hverandre når de ikke spiller.



