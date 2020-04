Viruskrisen kan gi flere norske verdenscuprenn

Viruspandemien kan skape trøbbel for arrangører av verdenscuprenn i langrenn kommende sesong. En konsekvens kan bli flere renn på norsk jord.

Det er den svenske langrennsprofilen Niklas Jonsson som kommer med spådommen i et intervju med nyhetsbyrået TT. Han sitter i langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Mye tyder på verdenscupsesongen Therese Johaug og resten av verdenseliten nå har rettet fokuset mot kommer til å inneholde færre konkurranser enn normalt. Det henger blant annet sammen med usikkerheten rundt hvilke reiseråd som kommer til å gjøres gjeldende når skisesongen innledes.

I øyeblikket kan ingen svare på om det blir mulig å bevege seg fritt mellom land kommende vinter.

– Men ser man bort fra det, så er den største faren foran neste sesong at mange arrangører faktisk ikke har råd eller mulighet til å arrangere konkurranser ettersom det er vanskelig å få sponsorer, sier Niklas Jonsson.

Reservesteder

Den svenske langrennsprofilen sier at den største utfordringen derfor trolig blir å snekre sammen et rennprogram.

Det er også et faktum at mange verdenscuparrangører utenfor Norden allerede før viruskrisen hadde problemer med å få de økonomiske endene til å møtes. Lettere blir det ikke nå.

Det kan resultere i at man kommende sesong enten må ta bort enkelte verdenscuphelger eller flytter dem til land som har mulighet til å ta på seg et utvidet arrangøransvar. Det kan resultere i flere renn i både Norge, Sverige og Finland.

– I det korte perspektivet kan det bli det, sier Jonsson i TT-intervjuet – og utdyper:

– En løsning er å ha reservesteder for de konkurransene som ikke kan gjennomføres, og da er det kanskje ikke så enkelt for de landene som skal arrangere å finne en annen arrangør i landet. Da handler det om hvilke land som kan ta på seg arrangementene. Da finnes det en fare for at det blir mer konsentrasjon rundt nordiske land.

Vil ha færre renn

Den tidligere svenske langrennsløperen peker samtidig på at viruskrisen kan være det som gir anledning til å gjennomføre de ofte fremførte tankene om å slanke verdenscupkalenderen.

Jonsson peker på at antall renn har eksplodert siden han selv var aktiv på 1990-tallet.

– Dersom man har færre renn, ville det kanskje innebære at flere løpere deltar i en større del av verdenscuprennene. De siste årene har man sett at ikke alle satser på verdenscupen sammenlagt, for i stedet å kunne prestere virkelig bra i noen utvalgte helger eller i mesterskap, sier svensken.

Han ser for færre verdenscuphelger, men flere renn på hvert sted. På den måten får man også ned antall reiser, hvilket gir positivt utslag på klimaet.

Han varsler samtidig også at dersom man ser bort fra den kommende sesongen er det de nordiske landene som vil måtte gi avkall på noen av sine arrangementer. Hvis ikke blir de små landene marginalisert og langrennssporten altfor sentrert rundt Norden.

