Visepresidenten melder seg trolig ut av sjakkforbundet hvis Kindred-avtalen inngås

Sjakkforbundet er splittet før det stemmes over millionavtalen med spillselskapet Kindred. Inngås avtalen, forlater visepresident Vibeke Grønn trolig forbundet.

Grønn er tydelig motstander av avtalen, som har en verdi på 50 millioner kroner. Dersom søndagens kongress stemmer ja til avtalen med pengespillgiganten, er veien ut av forbundet kort for rogalendingen.

– Jeg kommer nok ikke til å være medlem så lenge vi må innta et politisk standpunkt som følge av en sånn avtale. Jeg tror at jeg kommer til å melde meg ut, men tiden vil vise. Jeg vil vurdere medlemskapet mitt, sier hun til NTB.

Visepresidenten var til stede da utredningen til jussprofessor Geir Woxholth ble lagt fram fredag.

Woxholth har konkludert med at medlemmene i Offerspill SK ikke har stemmerett på sjakkongressen. Magnus Carlsen opprettet sjakklubben og betalte medlemsavgiften til 1000 personer like etter at avtalen ble kjent.

– Omdømmesmell

Det har stormet i Sjakk-Norge etter at nyheten om millionavtalen ble kjent i midten av juni.

Saken ble ekstra betent da Carlsen opprettet sjakklubben Offerspill. Klubben kan stille med 41 mandater på kongressen og dermed sørge for at avtalen godkjennes. Striden om avtalen har sørget for store splittelser i sjakkmiljøet.

– Vi har gått på en stor omdømmesmell. Man kunne spå det på forhånd, men kanskje ikke omfanget fordi saken har en vending ingen kunne spådd på forhånd, uttaler visepresidenten Grønn.

– Men jeg tenker at man kan snu på det. Sier vi nei til avtalen, står vi som den organisasjonen som valgte å stå fast på noen viktige verdier i stedet for å selge oss. Det kan gi oss nye muligheter på inntektssiden, fortsetter hun.

Store summer

I 2018 hadde sjakkforbundet inntekter på rundt 2,5 millioner kroner. Den nye avtalen vil tilføre ti millioner i året.

– Det kunne nok ha budt på muligheter, men man risikerer også å miste midler i den andre enden. Regner du med OL, har vi fått til sammen 90 millioner kroner fra Kulturdepartementet de siste fem årene, sier Grønn.

Visepresidenten har tidligere bekreftet at sponsoravtalene er en av grunnene til at hun ikke stiller til gjenvalg på søndagens kongress. Det samme har styremedlemmene Gerd Andersen og Ida Landsverk gjort.

Striden om avtalen gjør at det forventes mangedobling av deltakere på sjakkongressen i Larvik søndag.

– Det blir en kongress som jeg aldri har opplevd før i noen særforbund. Jeg tror det blir folksomt med høy temperatur og mye nervøsitet, sier visepresidenten.

Tidligere har det vært rundt 40 deltakere på den årlige kongressen. Ved betente saker på agendaen har tallet vært over 100, men tallet blir trolig langt høyere i år.

