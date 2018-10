Vitne til Leicester-ulykken: – Helikopterpiloten er en helt

Piloten i ulykkeshelikopter utenfor Leicesters stadion reddet trolig flere menneskeliv ved å manøvrere helikopteret bort fra menneskemassen, ifølge vitner.

Fem personer, blant dem fotballklubbens eier Vichai Srivaddhanaprabha, omkom da helikopteret krasjet på en parkeringsplass utenfor stadion lørdag kveld, etter 1-1-kampen mellom Leicester og West Ham lørdag.

Parkeringsplassen hvor helikopteret styrtet ble brukt av ansatte i klubben, og det skal ha vært travel aktivitet på plassen etter kampslutt.

– Det kunne gått så mye verre, sier Sky-kameramann Dan Cox, som ble vitne til selve ulykken.

Umiddelbart etter at helikopteret lettet fra banens midtsirkel fikk det problemer, og klarte så vidt å ta seg over arenaen før det begynte å spinne rundt.

– Jeg vet ikke hvordan han gjorde det, men det virket som han begrenset rotasjonen og styrte helikopteret mot hjørnet av parkeringsplassen. I min verden er piloten en helt. Det samme er to polititjenestemennene som umiddelbart forsøkte å hjelpe. De er også helter, sier Cox.

Flammehav

Cox forteller at han var på parkeringsplassen da han hørte helikopteret ta av fra stadionet.

– Neste gang jeg så opp var det helt ute av kontroll og bare spant rundt. Jeg har aldri sett noe lignende, sier kameramannen som startet å filme umiddelbart mens politimennene løp til stedet for å hjelpe.

– De kunne ikke gjøre noe da flammehavet slo mot dem.

Det lokale politiet opplyser at de fire øvrige omkomne trolig er to ansatte av Srivaddhanaprabha, piloten og andrepiloten.

Statsministeren kondolerer

Mandag kondolerte også Storbritannias statsminister Theresa May:

«Mine tanker går til familie, venner og supportere som er rammet av den tragiske ulykken ved Leicester City Fotballklubb. Jeg var heldig å kjenne Vichai i flere år. Han var en forretningsmann med sterke verdier, og var dedikert til sin familie og som støttet veldedige formål. Han gjorde en stor innsats for fotballen, ikke minst ved Leicesters magiske 2016-sesong. Han vil bli dypt savnet av fans i alle idretter, og av alle som var så heldige å ble kjent med ham», skriver May.

Søndag kom klubben med bekreftelsen på at Leicester-eieren var omkommet.

– Det er med stor fortvilelse og hjertesorg at vi bekrefter at vår styreformann, Vichai Srivaddhanaprabha, er blant dem som på tragisk vis mistet livet lørdag kveld da et helikopter som fraktet ham og fire andre personer krasjet utenfor King Power Stadium. Ingen av de fem om bord overlevde, het det i en uttalelse fra Leicester søndag.

Gjorde det umulige

Parkeringsplassen brukes av klubbens ansatte og ligger kun 200 meter fra stadion. Søndag la Leicester-supportere ned blomster ved stedet for å vise sin respekt for en eier de var svært glad i.

60 år gamle Srivaddhanaprabha kjøpte den engelske fotballklubben i 2010. Da spilte klubben på nivå to i England. Klubben rykket opp i 2014 og gjorde det utenkelige da de vant Premier League to år senere.

Eieren var svært godt likt av Leicester-fansen. De var genuint interessert i laget, fansen og lokalsamfunnet i den engelske byen. Han donerte han milliarder av kroner til gode formål i byen, og bygget blant annet et sykehus for barn.

Leicesters ligacupkamp mot Southampton tirsdag er utsatt som følge av ulykken.

(©NTB)

Mest sett siste uken