Vito Wormgoor matchvinner da Brann slo Sarpsborg

Hadde ikke tapt på hjemmebane i ligaen siden 1. mai 2017.

SARPSBORG - BRANN 1-2

Brann tok en meget imponerende 2-1-seier borte mot Sarpsborg i Østfold. Nederlandske Vito Wormgoor ble den store helten da han dunket inn den avgjørende scoringen på straffespark.

Ronnie Schwarz hadde muligheten til å sikre poengdeling for Sarpsborg på straffe like før slutt, men danskens forsøk suste godt utenfor Radlingers mål.

Tapet er Sarpsborgs første ligatap på eget gress siden 1. mai 2017. Den gangen tapte de også 1-2, men da for Rosenborg. Siden har Geir Bakkes menn spilt 13 ligakamper uten tap foran egne supportere.

- Det var utrolig. Vi visste at de ville komme tilbake i andre omgang. Slik er fotballen, det så man i Champions League sist uke. Se på supporterne våre, helt j***a utrolig, sa Vito Wormgoor til Eurosport etter kampen.

Han var ikke enig i avgjørelsen om å gi straffe til Sarpasborg like før slutt.

- Jeg syns den er veldig enkel, men han kan gjøre feil. Det er vanskelig for en dommer med alle som skriker og alle som vil vinne, sa Wormgoor.

Brann sjokkerte østfoldingene og dominerte i den første omgangen. Sivert Heltne Nilsen gav bortelaget ledelsen etter et smart frispark under muren fra Fredrik Haugen.

Likevel vartet Brann-keeper Samuel Sahin-Radlinger opp med en tabbe av de sjeldne da han kun hørte suset av Harmeet Singhs skudd i det 50. minutt. Forsøket skrudde og flakket, men i Eurosports kommentatorboks var de klare på at tyskeren burde ha gjort bedre.

- Hva skjedde der, Radlinger? Det så underlig ut, keepernes opptreden. Vi må se på reprisen om den er innom noen, sa Kenneth Fredheim fra Eurosports kommentatorboks. Etter å ha sett situasjonen igjen konkluderte de med at skuddet ikke hadde tatt en styring.

Tap betyr at Sarpsborg faller ned til 6. plass og taper, som nevnt, sin første seriekamp på hjemmebane siden mai 2017. De ligger fire poeng bak serieleder Molde.

For Branns del suser de opp til 2. plass etter helgens poengdeling. De har fortsatt en kamp mindre spilt enn flere av lagene foran seg. De fikk sin første seriekamp utsatt, da serieåpningen mot Ranheim lot vente på seg.

Frispark-variant



Patrick Mortensen testet skuddfoten etter fem minutter for Sarpsborg på eget gress, men derfra og ut skulle veldig mye av den første omgangen handle om gjestene fra Bergen.

Allerede etter 13 minutter skulle Brann bite fra seg da Fredrik Haugen lurte Sarpsborg-muren, skjøt frisparket lavt og overlistet Aslak Falch mellom Sarpsborg-stengene.

- Hvis det er bevisst, så er det fantastisk smart av Haugen å skyte under muren, dersom han tror de skal hoppe, sa Kjetil Rekdal fra Eurosports kommentatorplass.

Etter flere repriser kom det likevel frem at Sivert Heltne Nilsen fikk en berøring på ballen etter at forsøket snek seg under muren. Dermed var det den tidligere Vålerenga-spilleren som fikk kreditert målet.

Steffen Lie Skålevik rev og slet i forsvaret til Sarpsborg i den første omgangen, og i det 21. minutt fikk han lagt ned ballen til Haugen. Hans skudd var godt, men gikk rett på Falch.

Brann kjørte over Sarpsborg i store deler av den første omgangen, og etter 27 minutter burde nok Gilbert Koomson ha registrert sin første scoring for de rødkledde da han fikk sjansen fra like utenfor Sarpsborg-boksen. Nok en gang måtte Falch vise seg frem.

Sarpsborg jobbet seg omsider mer og mer inn i kampen, men maktet rett og slett ikke å overliste Samuel Sahin-Radlinger i Brann-målet. Kristoffer Zachariassens skudd fra distanse var det nærmeste de kom, da ballen suste over mål.

Dermed kunne Lars Arne Nilsen og hans menn smile bredest etter de første 45 minuttene i Østfold. Brann ledet 1-0 over Sarpsborg 08.

Keepertabbe, straffer og drama



Sarpsborg kom ut i mye høyere tempo i den andre omgangen, og allerede i det første minuttet fikk Joachim Thomassen testet skuddfoten fra distanse. Radlinger hadde kontroll på forsøket.

Hamreet Singh ladet kanonen i det 50. minutt, og ballen smalt inn i nettmaskene bak en utslått Sahin-Radlinger. Likevel så det ut til at den tyske burvokteren burde ha avverget skuddet, til tross for mye skru og flakking i ballen.

- Den er da virkelig ikke innom noen. Radlinger er helt på feil fot, og ikke i nærheten av å ta det skuddet, sa Eurosports Kenneth Fredheim mens reprisene rullet over skjermen.

Vondt ble verre for Brann like før timen da Haugen måtte forlate banen med det som så ut som en hofteskade. Han ble erstattet av Peter Orry Larsen.

Singh fortsatte å være toneangivende for hjemmelaget, og i det 65. minutt fikk han vridd inn et herlig innlegg som såvidt suste over pannebrasken til Mikkel Agger.

Minuttet senere var Brann i gang på ny, og denne gangen var det Koomson som spilte hovmester da han la inn til Ruben Kristiansen. Avslutningen var god, men igjen fikk Falch avverget.

Koomson burde selv ha registrert scoring etter 70 minutter da rollene hadde endret seg, og Kristiansen slo inn mot ghaneseren. Avslutningen strøk like utenfor den lengste stolpen.

I det 80. minutt ble Kristoffer Barmen lagt i bakken av Ole Jørgen Halvorsen, og dommer Tom Harald Hagen pekte på straffemerket. Fra krittet var Brann-kaptein Vito Wormgoor nådeløs, og sendte de rødkledde i føringen.

Hagen pekte på straffemerket igjen fem minutter senere da Koomson la Thomassen i bakken. Ronnie Schwartz sinn forsøk var av det dårligere slaget, og suste utenfor Radlingers mål.

Dermed kunne Brann juble for tre poeng etter å ha beseiret Sarpsborg 2-1 i Østfold.

