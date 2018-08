Viviani spurtet til seier i Spania

Italienske Elia Viviani hadde mest krefter i spurten og vant den tredje etappen av Vuelta a España mandag.

Den 178,2 kilometer lange etappen fra Mijas til Alhaurín de la Torre endte som ventet i massespurt til tross for bruddforsøk underveis. På de siste meterne viste storfavoritten Viviani rivalene ryggen og kunne juble for seier.

Etter seieren kunne mannen i den italiensk mestertrøya rette en ekstra takk til sin danske lagkamerat Michael Mørkøv. Sistnevnte gjorde en formidabel jobb med å posisjonere italieneren i spurten.

Viviani tok sin 65. proffseier mandag, men han hadde aldri tidligere vunnet en etappe i Vueltaen.

– En fantastisk spurt. Det er alltid vanskelig å være sterkest i en spurt. Det var i tillegg vanskelig å kontrollere denne etappen. Målet var hele tiden å samle feltet, sa vinneren etter målgang.

– Dette var min første seier her. Jeg har vært nummer to flere ganger, så dette er jeg virkelig glad for, tilføyde han.

Nærmest seg på målstreken hadde Viviani landsmannen Giacomo Nizzolo. Deretter fulgte regjerende verdensmester Peter Sagan.

Mandagens etappe førte ikke til betydelige endringer i sammendraget. Michal Kwiatkowski har fortsatt ledertrøya. Nærmest følger den spanske veteranen Alejandro Valverde.

(©NTB)

