VM-debutanten Ingvild Bakkerud storspilte for Norge mot Slovenia

Norge rotet fælt og gjorde åtte tekniske feil det første kvarterert. Så ble Ingvild Bakkerud satt inn. Det endret alt for det norske laget.

SLOVENIA - NORGE 20-36:

Norge hadde få problemer med å slå Cuba i VM-åpningen lørdag, men mandag kom den første, skikkelige testen under mesterskapet mot Slovenia.

Slovenerne vant litt overraskende over medaljekandidat Nederland i åpningskampen og så lenge ut til å skape store problemer for det norske laget, også.

Først mot slutten av første omgang begynte Norge å få taket på slovenerne, anført av mesterskapsdebutant Ingvild Bakkerud. I andre omgang fikk Norge virkelige dreisen på ting og styrte inn til en ganske komfortabel seier og to nye poeng i gruppe A.

- Når så vi dette sist?

I løpet av det første kvarteret slet Norge voldsomt og det ble gjort en rekke tekniske feil. Totalt gjorde Norge åtte tekniske feil i løpet av de første 15 minuttene.

I kommentatorbua måtte TV 3s Daniel Høglund gni seg i øynene.

- Hva i all verden! Nå må vi konsertere oss, utbrøt han.

Det norske laget virket litt oppjaget og nervøse og trener Thorir Hergeirsson måtte også gi beskjed flere ganger om at spillerne måtte roe ned og puste med magen.

Mot slutten av første omgang tok treneren grep. Han satte blant annet inn Ingvild Bakkerud, og da virket ting å falle mer på plass for det norske laget.

I BUA: TV 3s kommentatorpar Daniel Høglund og Gunnar Pettersen. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

TV 3-ekspert Gunnar Pettersen hyllet islendingens grep. Han påpekte at Bakkerud tross alt spiller sitt første VM med det norske landslaget.

- Du skal være erfaren og full av mot for å sette inn to debutanter i løpet av de første 20 minuttene i den første skikkelige VM-testen. Det har han fått betalt for, sa han.

Bakkeruds storspill fortsatte etter pause.

- Når var det sist vi så en slik mesterskapsdebut som det vi har sett her? sa kommentator Daniel Høglund om Bakkeruds herjinger.

Rotete åpning



Første omgang ble altså rotete og spesielt de første 15 minuttene slet Norge med å finne rytmen - både i forsvar og angrep. Det åpnet riktig oppskriftsmessig da Marit Røsberg Jacobsen og Silje Waade sendte Norge foran med to, men Slovenia våknet raskt.

Anført av storskytteren Anna Gros og den målfarlige Tjasa Stanko skaffet slovenerne seg et initiativ i kampen. Norge slet voldsomt med å temme Gros og hun fikk relativt uforstyrret gå opp og banket inn mål etter mål innledningsvis i kampen.

- Hun er en klasseskytter helt, helt oppe i verdenstoppen, sa TV 3s ekspertkommentator Gunnar Pettersen som den slovenske stjernen.

Til tross for dette klarte aldri Slovenia helt å riste av seg Norge og de var aldri foran med mer enn tre mål på det meste i løpet av første omgang i Japan.

Da Gros sendte slovenerne foran med 6-3 tok Norges trener Thorir Hergeirsson time out. Han var åpenbart misfornøyd med et litt stresset og ukonsentrert norsk lag.

Det ble ikke umiddelbart bedre for Norge og Slovenia fortsatte å ha et lite grep om kampen. Keeper Silje Solberg fikk vartet opp med noen redninger og det bølget noe fram og tilbake, men i målprotokollen var slovenerne i føringen.

Thorir tok grep



Mot slutten av omgangen tok imidlertid Hergeirsson noen grep. Ingvild Bakkerud var blant dem som ble byttet inn og hun fikk virkelig sving på sakene.

Fem minutter før pausen sørget nettopp Bakkerud for balanse i regnskapet da hun satte inn 11-11. VM-debutanten var også meget sentral de siste minuttene inn mot pausen og noterte seg for solide tre mål på denne korte perioden.

- Det ser ut som hun har spilt 250 landskamper, sa Gunnar Pettersen.

30 sekunder før pause satte Malin Aune inn sitt første mål for mesterskapet. Hun har slitt med en skade, og sto over mot Cuba, men var tilbake på banen mandag.

Aunes mål sørget for at Norge ledet med ett til pause, 13-12.

Full kontroll



Norge tilrev seg altså et initiativ rett før pause og i andre omgang var det et heltent norsk lag som gikk på banen. Det ble tidlig klart hvor seieren skulle ende.

SEIER: Norge knuste etter hvert Slovenia i håndball-VM. Foto: (NTB scanpix)

Bakkerud fortsatte å storspillet og Slovenia virket etter hvert maktesløse.

Allerede med 20 minutter igjen av kampen sju mål foran og Slovenia startet å benke sine beste spillere, slik at de skulle være uthvilt til neste kamp mot Angola.

Etter femten minutter hadde Norge kun sluppet inn tre mål i andre omgang.

Det var aldri noen tvil om hvor seieren skulle ende og de norske jentene dro til slutt i land en 36-20-seier. Røsberg Jacobsen ble norsk toppscorer med åtte fulltreffere.

Norske scoringer:

Røsberg Jacobsen (8), Bakkerud (6), Herrem (6), Løke (4), Bredal Oftedal (3), Hegh Arntzen (2), Waade (2), Solberg (1), Høghdal (1), Aune (1), Brattset (1), Tomac (1).