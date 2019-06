VM-kampen mellom Chile og Sverige utsatt etter dårlige værforhold

Dommeren blåste av oppgjøret i andre omgang etter det vanvittige regnværet.

Sverige stanget og stanget mot den chilenske forsvarsmuren i den andre omgangen av deres første VM-kamp i Frankrike da dommeren plutselig blåste av kampen i 72. minutt av oppgjøret.

Etter et voldsomt regnvær, så bestemte dommer Lucila Venegas Montes seg for å sende lagene til garderoben.

- Og så skjer faktisk dette. Dommeren stopper kampen på grunn av værforholdene. Du verden! Det må være en vurdering av at gressmatta ikke er bra nok, for at det regner skal ikke være noe problem i seg selv, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

Han informerte siden at meldingene fra stadionanlegget fra det ventede lynet og tordnet som pågikk i området rundt Roazhon Park i Rennes.

Det var svenskene som trykket på for en scoring i deres første kamp i VM-sluttspillet i Frankrike. Kun en feberredning fra Chile-keeper Claudia Endler gjorde at sør-amerikanerne ikke lå under før pause.

Sverige tok seg til åttedelsfinalen i VM i 2015, der Tyskland ble et nummer for sterke. Den gangen avanserte de som en av de beste treerne i samme gruppe som Australia, USA og Nigeria.

Denne gangen har de gule og blå havnet i gruppe med USA igjen, sammen med tirsdagens motstander Chile og Thailand.

Etter et lengre avbrekk, så ble lagene kalt tilbake på banen for å spille de siste drøye 20 minuttene i Rennes.