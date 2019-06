VM-laget insisterer på at støyen ikke ødelegger

I hjertet av Champagne, og på slagmarken fra 1. verdenskrig, spiller Norge lørdag sin første kamp i kvinnenes fotball-VM. Uberørt av omgivelsene, hevder de.

Målet er at mesterskapet skal ende med en sprudlende fest, men i opptakten til sin åpningskamp i Reims er landslaget uvillig blitt til slagmark for en konflikt der to av Norges største fotballstjerner er hovedpersoner, og som har overskygget opptakten til VM.

Martin Ødegaards støtteerklæring til kvinnelandslaget fungerte på mange måter som bensin på bålet som ble tent med Ada Hegerbergs uttalelser til fotballmagasinet Josimar. Tidligere landslagskaptein Brede Hangeland skrev fredag i en blogg for TV 2 , under tittelen «konflikten som ødelegger for alle», at slik støy påvirker.

– Tro meg, dette vet jeg noe om. Når det sitter kvinnelandslagsspillere i Frankrike og skummer gjennom nattaviser, og herrelandslagsspillere i Oslo og pløyer gjennom Instagram, da kunne tiden vært brukt bedre før de viktige kampene som venter, skrev han blant annet.

Rå konsentrasjon

NTB konfronterte landslagssjef Martin Sjögren og kaptein Maren Mjelde med Hangelands varsku, men de hevder at de ikke på noen måte har mistet konsentrasjonen om det som betyr noe.

– Saken som blåser opp igjen nå har vi levd med i to års tid, og det er «old news». Jeg synes vi har taklet det på en veldig bra måte. Vi er ikke isolert, men vi er veldig «tighte». Vi har en strategi som går ut på å fokusere på det som faktisk er viktig, og det er vi blitt veldig dyktige til, sier Sjögren.

Mjelde svarer bekreftende på spørsmål om spillerne har greid å stenge støyen ute.

– Ja, det føler jeg absolutt. Det er noe vi er blitt vant til, for det har bare vært sånn en stund. Vi er blitt helt rå til å konsentrere oss om det vi kan gjøre noe med, og det er det som skjer lørdag kveld. Jeg synes du kan se det på gjengen som er her nå, sier hun.

Overskudd

Humør og overskudd preget fredagens trening i Bethany rett nord for Reims.

– Det er veldig god stemning i gruppa. Vi har det gøy på tur, og jeg tror alle gleder seg til kampen. Vi har ventet på dette lenge, og lørdag smeller det. Da er vi klare, sier Isabell Herlovsen.

Ada Hegerberg, som har bidratt til støyen rundt laget hun ikke lenger vil være en del av, skriver i en spalte for France Football at lagene som best takler press og støy, blant annet fra mediene, og som har best ledere, vil gjøre det skarpest i VM.

– Kanskje det stemmer, jeg vet ikke. Vi fokuserer på det vi skal gjøre på banen. Jeg synes vi har en god måte å håndtere mediene, og vi har også en god relasjon til dem. Vi vil bare fortsette å jobbe på samme måte og følge våre strategier og planer, sier Sjögren til NTB.

